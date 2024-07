Inter, un giovanissimo in rampa di lancio: il suo idolo…

Inter che è impegnata nel pre-campionato e nella preparazione della nuova stagione. Simone Inzaghi, dopo le prime tre amichevoli e i primi giorni di lavoro, non può che essere soddisfatto di quanto visto, con una squadra che sembra già avere dei meccanismi collaudati e dei dettami ben chiari. Oltre a questo, anche l’inserimento dei nuovi arrivati procede spedito, ma c’è un giovane che sta colpendo particolarmente dalle parti di Appiano Gentile.

Inter, Inzaghi soddisfatto del pre-campionato. Un giovane si sta mettendo in mostra

Inter che lavora duramente per arrivare nella maniera più pronta possibile al primo impegno ufficiale della stagione, ovvero la partita contro il Genoa. Un impegno complicato contro una squadra che, nella passata stagione, ha messo in grossa difficoltà la squadra nerazzurra sia all’andata che al ritorno. Ma Inzaghi guarda con fiducia al futuro, visto quanto mostrato fino ad ora dalla squadra. E c’è un giovane che, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sta impressionando. Si tratta del terzino classe 2007, Matteo Cocchi, elemento della Primavera che, come nella passata stagione, giocherà da sotto età in questa stagione. Il ragazzo ha appena rinnovato con i nerazzurri che vogliono farlo crescere e fargli dimostrare il suo valore.

Cocchi e l’idolo… rossonero! Ma tra i preferiti c’è anche una leggenda interista

Cocchi, dunque, sarà un ragazzo che farà parlare di sè e che l’Inter vuole preservare e far crescere con calma. Già nella scorsa stagione aveva giocato con ragazzi di due anni più grandi, in Primavera, mettendosi in mostra. Quest’anno sarà ancora un titolare indiscusso della corsia di sinistra della squadra di Zanchetta. Una curiosità sta nel suo idolo. Infatti, Cocchi, in una recente intervista, ha ammesso come il suo idolo sia il milanista Theo Hernandez, anche se dall’età di 7 anni è nel vivaio nerazzurro. Ma un occhio di riguardo lo ha anche per Javier Zanetti, anche se l’ex capitano interista giocava spesso nella corsia opposta al terzino francese.