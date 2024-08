Hermoso, novità a sorpresa: la svolta nelle ultime ore

Hermoso è un giocatore che nelle scorse ore è stato cercato, in Italia, da tante squadre. Tra queste anche l’Inter che, di fatto, per ordine di Oaktree, ha deciso di non affondare il colpo. Le richieste di ingaggio e di commissioni, legate anche all’età del giocatore, hanno fatto in modo che al pista dello spagnolo fosse abbandonata. Ma nelle ultime ore, ci sarebbe una novità a sorpresa che riguarda proprio i nerazzurri e l’ex Atletico Madrid.

Hermoso-Inter, si riapre la pista: novità delle ultime ore che riguarda i nerazzurri

Hermoso è un giocatore che, indubbiamente, piace alla dirigenza nerazzurra. Anche Simone Inzaghi lo aveva indicato come primo profilo per il reparto arretrato nerazzurro. E proprio nelle ultime ore ci sarebbe la clamorosa novità. Secondo quanto riportato dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, nelle prossime ore potrebbe esserci un altro incontro tra la dirigenza dell’Inter – e anche quella del Milan – con l’entourage del ragazzo. Dopo aver rinnovato il rinnovo con l’Atletico Madrid, il giocatore non ha ancora trovato squadra pur essendo un parametro zero. Questa potrebbe essere l’occasione per riaggiornarsi sulle richieste economiche. Vedremo se ci potrà essere un nuovo avvicinamento tra le parti. Anche se, obiettivamente, una fumata bianca sembra alquanto complicata.

Inter, per la difesa la strada è tracciata: ecco le caratteristiche del giocatore ricercato

La società nerazzurra, come detto, sta cercando una soluzione per il ruolo di braccetto sinistro e che, magari, riesca a giocare anche da centrale di difesa. Oaktree ha ordinato che si tratti di un profilo giovane, da valorizzare e che un domani possa far parte della rosa nerazzurra o, al limite, portare una grossa plusvalenza. Sono stati fatti i nomi di tanti profili. Piace molto il giovane 2005, Zèzè, così come Robert Renan. Attenzione anche alla posizione di Gasiorowski, mentre non va scartata anche l’opzione di un giocatore il cui nome non è ancora stato scoperto.