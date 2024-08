Inter, Pistocchi: “Il nuovo acquisto ricorda…”

Inter – L’Inter continua a collezionare colpi di mercato. Nella giornata di oggi i nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo di un nuovo giocatore che presto potrà vestire la maglia dei campioni d’Italia. Parliamo di Thiago Romano, l’attaccante argentino prelevato dal Panathinaikos e che raggiungerà al più presto la prima squadra.

Secondo Pistocchi l’Inter ha acquistato “il nuovo Soulé”!

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato oggi l’acquisto dei nerazzurri sul suo account X. Pistocchi ha prima sottolineato le caratteristiche dell’argentino, paragonandolo a un altro suo connazionale. Secondo il giornalista Thiago Romano ricorderebbe nello stile di gioco e nel fisico Matias Soulè. Nonostante la poca differenza anagrafica tra i due (Romano è un classe 2006 mentre Soulè è un classe 2003) questo è un paragone che dovrebbe far ben sperare i tifosi nerazzurri. Matias Soulè ha avuto un ottimo inizio di carriera, si è distinto alla grande con la maglia della Juventus prima e con quella del Frosinone in seguito. Non è un caso che la Roma sia stata disposta a sborsare circa 30 milioni di euro per il cartellino del giovane argentino. Se Thiago Romano dovesse anche solo avvicinarsi a un percorso simile tra qualche anno staremo parlando di un colpaccio dei nerazzurri.

Il giornalista prosegue “Dove si colloca?”

Pistocchi pone l’attenzione sul possibile collocamento dell’argentino nella formazione di Simone Inzaghi, commentando così la questione: “Domanda: dove si colloca nel 3:5:2 di Inzaghi? Risposta: non si colloca, proprio come Carboni. Che infatti è andato all’OM. E allora? Finirà in Primavere“. Con un po’ di ironia quindi Pistocchi ha espresso i suoi dubbi sul possibile inserimento di Romano nella formazione dei nerazzurri. Secondo lui il giocatore, almeno per il momento, non verrà integrato in prima squadra ma indosserà esclusivamente la maglia della primavera nerazzurra. L’argentino si colloca perfettamente nelle intenzioni di Oaktree e delle linee guida fissate dalla proprietà a inizio mercato.