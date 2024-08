Correa, il giornalista: “Un interesse per lui”. La situazione

Correa è uno dei giocatori nerazzurri in uscita. L’attaccante argentino, nell’amichevole contro l’Al-Itthiad, all’uscita dal campo è stato sonoramente fischiato dai propri tifosi, segno di un rapporto oramai logoro e non solo con la società. Per lui non sono arrivate offerte, al momento, ma secondo Luca Marchetti, il giocatore sarebbe una suggestione per una società di Serie A che potrebbe pensare a lui nel caso in cui concluda una cessione.

Correa in uscita, Marchetti: “Il Genoa pensa al giocatore”

Correa, come detto, è fuori dai piani di Inzaghi e della società nerazzurra. Il giocatore sicuramente andrà via dall’Inter, ma fino ad ora non c’è stata un’offerta che abbia fatto traballare il club di viale della Liberazione. Intanto, all’interno del proprio editoriale per TMW, Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione.

Ecco le parole di Luca Marchetti: “Il Genoa intanto deve prendere una punta per sostituire Retegui. La lista è lunghissima, qualcuno è stato già depennato come per esempio N’Zola che andrà al Lens in prestito con diritto di riscatto, o come Kristovic che è incedibile per il Lecce. Simeone è un’idea, Pinamonti potrebbe diventarlo, Miovski dell’Aberdeen è un obiettivo, Djuric piace.

Marchetti, poi, ha continuato: “Ma gli incastri potrebbero scastrarsi se il Genoa trovasse un attaccante per sostituire Gudmunsson (al quale in realtà ha già pensato di rinnovare il contratto): Cancellieri potrebbe essere un’opportunità, così come – ma soltanto a livello di suggestione visto che per il momento non ci sono stati contatti – Correa dell’Inter”.

L’Inter spera nel Genoa, ma la cessione di Gudmunsson è bloccata

L’Inter spera che possa arrivare davvero un’offerta dal Genoa per l’attaccante argentino. Ma in questo momento sembra essere un’ipotesi complicata. Infatti, l’attaccante islandese, è vicinissimo a passare alla Fiorentina. La società Viola ha intenzione di chiudere il colpo visto che sta cedendo Nico Gonzalez alla Juventus. Ma al momento la situazione sembra essersi bloccata. Il Genoa, infatti, ha ceduto Retegui all’Atalanta e prima di cedere l’ex PSV Eindoven vuole capire quali saranno i sostituti in avanti. Vedremo cosa succederà. Ma l’ipotesi più percorribile, per Correa, almeno fino ad ora, sembra essere la risoluzione contrattuale.