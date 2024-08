Correa torna in patria? L’ex Inter: “Abbiamo parlato e…”

Correa è uno dei giocatori in uscita dal club nerazzurro. L’attaccante argentino, dopo due anni non proprio indimenticabili in maglia nerazzurra, è andato in prestito al Marsiglia per ritrovarsi. Ma anche in Francia l’attaccante argentino non è riuscito a dire la propria e, di fatto, è ritornato a Milano. Intanto, nelle ultime ore, si fa avanti la possibilità di ritornare in Argentina. Ci sarebbero stati dei contatti tra una società e il giocatore.

Correa fuori dall’Inter, Veron apre alla possibilità Estudiantes: “Ci ho parlato”

Correa non sarà più un giocatore dell’Inter. Questa è l’unica cosa sicura. O attraverso una cessione oppure con una risoluzione contrattuale, le cose potrebbero velocemente cambiare per lui. Intanto, nelle ultime ore, starebbe avanzando la possibilità di un ritorno in patria. Infatti, un ex Inter come Juan Sebastian Veron, ha parlato ai microfoni di Infocielo.com, aprendo leggermente alla possibilità che il giocatori torni all’Estudiantes.

Ecco le parole di Veron: “Sono stato con Joaquín, abbiamo parlato. Lui è ancora giovane, sente che può fare ancora un passo in Europa, poi vedremo. Oggi vi direi che è molto complesso, molto difficile. l calcio a volte non ha molto senso in questo senso, ma oggi non mi illuderei, lascerei decidere e quando sarà il momento vedremo. L’importante è che prima trovi la sua direzione e poi, ovviamente, come gli ho detto, lo aspettiamo ancora nel club”.

Il Tucu fuori dal progetto Inter: fino ad ora sono arrivati solo timidi interessi

L’ex attaccante della Lazio, nonostante la grande cifra investita tre stagioni fa, non ha per niente convinto la dirigenza interista. Ed è per questo che l’addio è sicuro. Fino ad ora, sono arrivati solo timidi interessamenti, ma non offerte vere e proprie. AEK Atene e River Plate hanno richiesto informazioni per lui. Ma il giocatore ha declinato gli interessi. Oltre a questo, la cifra richiesta dai nerazzurri è molto alta, ovvero 8 milioni di euro. Una cifra più bassa farebbe si che il club di viale della Liberazione faccia una plusvalenza.