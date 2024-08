Romano: “Inter, fatta per l’argentino! E c’è la sorpresa”

Romano, giornalista esperto delle dinamiche di calciomercato, ha parlato di una trattativa che coinvolge l’Inter e che riguarda un giovane talento su cui i nerazzurri stanno premendo molto. La società di viale della Liberazione, come ordinato da Oaktree, oltre al mercato principale con Taremi, Zielinski e Josep Martinez, ha portato avanti un altro mercato parallelo con alcuni giovani talenti da far crescere e valorizzare al meglio.

Romano annuncia: “Fatta per il talento argentino! E c’è una grande sorpresa”

Romano, come detto, ha annunciato un acquisto praticamente fatto per la squadra nerazzurra. Secondo il giornalista, infatti, l’Inter sarebbe molto vicina ad acquistare l’attaccante classe 2006, Thiago Romano. Il giocatore arriverà lunedì dal Panathinaikos e firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2029. Ma oltre al suo arrivo, c’è una grande novità per il ragazzo. Nonostante non abbia mai giocato con i grandi in Grecia, il giocatore farà parte della prima squadra di Simone Inzaghi andando a rimpolpare il reparto offensivo di nerazzurro. Anche se l’argentino ha delle caratteristiche che gli permettono anche di poter giocare in altri ruoli.

L’attaccante argentino starà con Inzaghi: ecco le caratteristiche del giovane talento

L’attaccante argentino classe 2006 sarà un nuovo arrivo per la squadra nerazzurra. Come detto, il ragazzo farà parte della prima squadra di Simone Inzaghi. Un acquisto che è in linea con i dettami di Oaktree che vuole elementi giovani da valorizzare per poi, magari, cederli e mettere i conti a posto. Dopo Alex Perez e Topalovic, ecco che anche l’arrivo di Romano si inserisce in questa ottica. L’ex, oramai, Panathinaikos è un esterno che agisce prevalentemente sulla corsia sinistra del campo. E’ dotato di ottima tecnica, ma anche di grande senso tattico. Questo gli consente di agire anche da mezz’ala capace di fornire assist, ma anche di inserirsi. Insomma, vedremo come verrà valutato. Ma sicuramente i nerazzurri puntano molto sul ragazzo.