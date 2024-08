Inter, la chiusura del calciomercato viene posticipata!

Inter – La notizia arrivata nella giornata di oggi ha lasciato diversi giornalisti senza parole. Come sappiamo la chiusura del calciomercato è da tempo fissata per il 30 agosto 2024 alle 20:00 in punto. Tuttavia da ciò che viene riportato dall’emittente Sportitalia pare che la fine delle trattative sia stata posticipata dalla FIGC. La chiusura non avverrà più alle 20:00 del 30 agosto ma a mezzanotte del 30 agosto, questo cambiamento nell’orario programmato ha già causato più di qualche discussione!

Criscitiello: “Follia, l’Inter sarà in campo in quelle ore!”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello è stato tra i primi ad annunciare la notizia oggi pomeriggio. Sul suo account X il giornalista ha lasciato anche spazio ad alcuni commenti sulla decisione presa dalla federazione definendola “Una follia“. Il giornalista ha anche posto l’attenzione anche su un’altra questione generata dalla decisione della Federazione: durante le ultime ore del calciomercato l’Inter sarà in campo a San Siro per affrontare l’Atalanta. Una motivazione in più che porta a criticare ulteriormente la scelta della federazione. Da tempo diversi addetti ai lavori hanno posto l’accento sul disagio spesso generato nel vedere trattative ancora in corso a campionato già iniziato. Molti sperano un giorno di poter assistere alla chiusura delle trattative prima dell’inizio della prima giornata di campionato, ciò non sembra combaciare con le esigenze della federazione.

Cosa cambia per i nerazzurri?

La decisione della federazione non cambia assolutamente nulla nell’orario prestabilito per la partita. Inter-Atalanta si giocherà comunque alle 20:45 del 30 agosto. Purtroppo i tifosi interisti maggiormente interessati ai colpi last minute, che il calciomercato ha sempre regalato, dovranno scegliere se seguire l’Inter in campo o assistere alle ultime trattative in corso all’Hotel Sheraton a Milano. Ai tifosi non resta che attendere e sperare che l’Inter riesca a chiudere tutte le proprie trattative ben prima dell’ultimo giorno. Tra queste, la ricerca della quinta punta e del nuovo braccetto di sinistra.