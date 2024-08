Juventus, Chiesa addio? Compagnoni: “Si vuole evitare…”

Juventus alle prese con il caso Federico Chiesa. L’esterno bianconero e della Nazionale, infatti, è in uscita dalla Vecchia Signora e non vuole rinnovare il proprio contratto in scadenza il 30 giugno del 2025. Cristiano Giuntoli vuole cedere il ragazzo al più presto, mentre il giocatore sta ancora attendendo delle offerte da squadre che giocano la Champions League. Intanto, il giornalista di Sky Sport, Compagnoni, dice la sua sulla situazione.

Juventus-Chiesa, il braccio di ferro continua: “I bianconeri vogliono evitare una cosa”

Juventus e Chiesa continuano con il loro braccio di ferro. Thiago Motta, nuovo allenatore bianconero, ha pubblicamente messo sul mercato il giocatore, invitandolo a trovare una soluzione al più presto. Intanto, il giornalista di Sky Sport, Compagnoni, ha voluto analizzare la situazione e dire la sua soprattutto sull’intenzione della società bianconera.

Ecco le parole di Compagnoni: “Credo che la Juve voglia evitare un altro caso Rabiot, cioè non affidare un ruolo chiave nell’undici titolare a un giocatore in scadenza”, con il francese che non ha poi trovato l’accordo per prolungare l’accordo con la Vecchia Signora ed è andato via a zero”.

Inter, si osserva la situazione dell’esterno azzurro: due opzioni percorribili

Il profilo dell’esterno della Nazionale viene accostato all’Inter. Nelle ultime settimane, le voci di un interesse di Marotta e Ausilio nei suoi confronti si sono fatte sempre più insistenti. In realtà, al momento, non c’è stata nessuna offerta ufficiale da parte del club di viale della Liberazione. Ma bisogna sta all’erta. Infatti, che ai nerazzurri il giocatore piaccia, è innegabile. Ma il suo arrivo a Milano, dipenderà solamente da due fattori. La prima opzione, è i nerazzurri si presenteranno con un’offerta low cost a fine agosto. La seconda, invece, riguarda la possibilità di acquistare il giocatore a parametro zero la prossima stagione. Sono sicuramente due possibilità molto complicate, perchè è difficile che il giocatore rimanga ai margini per un anno. Ma sicuramente, bisognerà capire come evolverà la situazione.