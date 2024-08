Chiesa-Frattesi, si fa? Biasin dice tutto sulla suggestione

Chiesa-Frattesi è l’ipotesi di mercato che, in queste ore, si è fatta avanti. L’esterno bianconero, infatti, è in uscita dal club bianconero che, tra le altre cose, non hanno mai negato l’apprezzamento per il centrocampista nerazzurro. Una suggestione che si potrebbe accendere in queste ore di mercato una volta per tutte. Di questo, ha parlato il giornalista vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin.

Chiesa-Frattesi, lo scambio si fa? Biasin dice tutto su questa suggestione di mercato

Chiesa e Frattesi sono due giocatori che piacciono moltissimo ad Inter e Juventus. I rapporti tra le due società, specie per il mercato, sono parecchio freddi vista la grande rivalità. E proprio per questo, in tanti, hanno pensato all’impossibilità di questa trattativa. Intanto, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha parlato di questa suggestione ai microfoni di Radio Sportiva.

Ecco le parole di Biasin: “Mi è stato escluso categoricamente uno scambio con Frattesi. Può interessare solo nel caso in cui dovesse divenire un parametro zero. Vero è che tatticamente bisognerebbe trovargli una collocazione nel 3-5-2, ma con un pò di tempo e di lavoro sul calciatore una soluzione la troveresti. E, soprattutto, approfitteresti di questa situazione, di un calciatore importante che potresti acquistare a parametro zero. Io continuo a pensare che Juventus e Chiesa troveranno una soluzione per evitare di dover vivere la prossima stagione come una ‘situazione da guerra fredda”.

L’Inter avanza davvero per l’esterno della Juventus? Ecco la situazione

Che all’Inter piaccia e pure parecchio l’esterno di Juventus e Nazionale non è affatto un segreto. I nerazzurri lo avrebbero voluto già quando era alla Fiorentina. Poi, arrivò il blitz della società bianconera che riuscì a portarlo a Torino. In viale della Liberazione sono alle prese con le cessioni nel reparto avanzato. Soprattutto quella di Marko Arnautovic sembra molto complicata. Per questo, ipotizzare l’arrivo di Chiesa a Milano questa estate, diventa complicato. Ma se il giocatore dovesse decidere di andare via a parametro zero nel 2025, allora lo scenario potrebbe cambiare.