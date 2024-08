Condò consiglia l’Inter: “Tieni questo giovane!”

Condò si è soffermato a parlare del mercato nerazzurro per quanto riguarda la sessione di questa estate. Il giornalista ha analizzato la situazione che riguarda la rosa della squadra di Inzaghi e ha voluto mandare un consiglio sia alla dirigenza che al tecnico in merito ad un giovane che si è distinto nella passata stagione in Primavera, ma anche all’Europeo Under 19. Si tratta di Di Maggio, su cui ci sono parecchi interessi dalla Serie B e C.

Condò consiglia l’Inter: “Terrei il giovane Di Maggio. Ecco perchè”

Condò ha voluto parlare, come detto, di un giovane nerazzurro come il centrocampista classe 2005, Di Maggio. Il ragazzo si è messo in mostra, come anticipato, sia all’Europeo Under 19 che nella Primavera di Christian Chivu. Soprattutto nella scorsa stagione, il ragazzo ha fatto grandissimi miglioramenti che lo hanno ripagato anche in zona gol. Condò ne ha parlato nel suo editoriale per La Repubblica.

Ecco le parole di Condò: “All’Europeo Under 19 dello scorso luglio è stato apprezzato molto Luca Di Maggio centrocampista incursore del 2005 che radio mercato prevede in prestito in terza serie. Trattenerlo con la prima squadra almeno fino a gennaio potrebbe invece essere una buona idea, a patto ovviamente di disporre per lui un po’ di spazio. L’anno scorso l’Inter si è trovata per quindici volte avanti di due gol al 70’: la situazione ideale, né ansiosa né scontata, per consentire a un ragazzo di fare esperienza”.

Tanti giovani nerazzurri sul mercato: ecco la situazione completa

L’Inter, da tanti anni, è riuscita ad avere buoni introiti attraverso i propri giovani. Anche in questa stagione, per loro, si parla di tantissimi interessamenti. Si è detto di Di Maggio, ma occhio anche a Issiaka Kamatè, cercato dall’Anderlecht. Fontanarosa potrebbe essere una contropartita per arrivare a Leoni, ma occhio anche alla situazione che gira attorno a Filip Stankovic. Il giovane portiere serbo è ricercato dal Nantes, ma anche dalla stessa Sampdoria in cui, nella passata stagione, è stato in prestito per continuare il proprio percorso di crescita.