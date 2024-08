Inter, Marchetti a sorpresa: “I nerazzurri non hanno bisogno…”

Inter che sta cercando di dare seguito alle ultime operazioni di mercato. La dirigenza nerazzurra, capitanata da Marotta e Ausilio, sta cercando di individuare i profili migliori per gli ultimi due tasselli mancanti. Il primo è quello del braccetto sinistro di difesa, il secondo quello dell’attaccante. Intanto, il giornalista Luca Marchetti, ha parlato di quelle che possono essere le evoluzioni in casa nerazzurra per quanto riguarda queste due situazioni di mercato.

Inter, Marchetti a sorpresa: “I nerazzurri non hanno necessità sul mercato”

Inter che dovrà dare un’accelerata alle trattative in uscita per fare in modo da riuscire ad avere i fondi necessari per occuparsi delle due entrate di cui si è parlato sopra. Di questo, ai microfoni di Radio TMW, ha parlato il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti che a sorpresa ha fatto un’analisi personale sul mercato interista e sulle operazioni che rimangono ancora da fare.

Ecco le parole di Marchetti: “Inter preoccupata dagli ultimi infortuni? Sono cose di 2-3 settimane, non credo che sia preoccupata, anzi. Oggi l’Inter ha anche una punta in più, perché c’è Correa che ancora non ha trovato una sistemazione. Oggi ha delle riserve che sono titolari, soprattutto in mezzo al campo. Non credo ci sia necessità di fare niente, se non operazioni futuribili, soprattutto in difesa”.

Chiesa obiettivo nerazzurro? Una società spinge per averlo: la situazione

Chiesa è uno dei profili di cui si sta parlando tanto per quanto riguarda l’attacco della squadra nerazzurra. Il giocatore è in uscita dalla Juventus e non rientra nei piani del nuovo tecnico bianconero Thiago Motta. Anche della situazione inerente all’esterno della Nazionale ha parlato lo stesso Luca Marchetti che ha parlato di una società in particolare molto interessata al giocatore.

Ecco ancora le parole di Marchetti: “La Roma può essere interessata, ha bisogno di esterni ed è rimasta lì. Magari oggi le condizioni sono migliori rispetto a giugno, quando già gli interessava. Credo ci siano anche altre e non so se la Roma è quella più interessata”.