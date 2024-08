Attaccante cercasi, il giornalista: “Deve essere un…”

Attaccante e braccetto sinistro di difesa sono i due profili che la società nerazzurra sta cercando sul mercato. In queste ultime settimane si stanno vagliando vari profili, ma anche, di concreto, non è venuto fuori nulla. In merito al reparto avanzato nerazzurro, ha parlato il giornalista Tony Damascelli che ha consigliato la società nerazzurra sul profilo da rintracciare. Vedremo se, nelle prossime ore, si andrà verso questa strada.

Attaccante priorità assoluta, Damascelli: “Ecco chi deve essere”

Attaccante al centro dei pensieri di Simone Inzaghi e della società nerazzurra. Marotta e Ausilio, per lungo tempo, hanno tenuto in ghiaccio il profilo di Gudmunsson. Ma il giocatore non vuole aspettare ancora e si sta accordando con la Fiorentina. Dunque, i nerazzurri, potrebbero andare su altri profili. Di questo, ha parlato il giornalista Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio.

Ecco le parole di Damascelli: “È casualità: meglio avere infortuni in questo momento che durante il campionato. Dato casuale, se poi Simone vuole avere anche il quinto attaccante, lo prenda pure, ma il quinto attaccante deve essere un ragazzino. Non c’è la possibilità di prendere un giovanissimo, anziché uno maturo negli anni? Vedo poco investimento nei giovani italiani, sarei felice tipo che Fonseca annunciasse che Liberali faccia parte dell’organico del Milan. E lo facesse anche Spalletti”.

Chi per il reparto avanzato? Le alternative scarseggiano e avanza un’ipotesi

Per il reparto avanzato nerazzurro, dopo l’addio pressochè definitivo a Gudmunsson, le alternative scarseggiano. Si è parlato tanto di Federico Chiesa, ma sembra più che altro di una suggestione di mercato che di altro. Pertanto, al momento, ci si trova in un momento di stallo. Questo soprattutto perchè le operazioni in uscita per quanto riguarda l’attacco vanno molto a rilento. Per Correa non ci sono offerte sostanziali e si va verso la risoluzione del contratto, Satriano aspetta le offerte della Liga Spagnola, mentre Arnautovic vuole rimanere a Milano. In questo modo, si rimarrà come si è in avanti.