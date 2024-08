Carboni arrivato a Marsiglia, l’Inter ha un piano per lui

Carboni è stato uno dei leit motiv del mercato interista. Il trequartista argentino, dopo l’esperienza positiva avuta in prestito al Monza, farà un ulteriore step di crescita in Francia alla corte di Roberto De Zerbi al Marsiglia. L’Inter, però, ha deciso di mantenere il controllo su di lui e gli ha anche fatto rinnovare il contratto. In viale della Liberazione, se le cose andranno bene, hanno un piano già programmato e già esposto anche al giocatore.

Carboni al Marsiglia, il giocatore è entusiasta: l’Inter valuterà man mano e ha un piano

Carboni è un nuovo giocatore del Marsiglia. L’ex Monza è passato alla corte di Roberto De Zerbi per 1 milione di euro di prestito più 36 di diritto di riscatto. Ma i nerazzurri hanno mantenuto il controllo sul cartellino del giocatore, inserendo una clausola riguardante il controriscatto fissato a 40 milioni. Dunque, Marotta e Ausilio, potrebbero pensare di riportare a Milano il giocatore per una manciata di milioni in più. I nerazzurri, hanno un piano preciso per lui. Infatti, se crescerà come ci si augura, verrà riportato alla base. Per questo, un segnale forte, è stato dato anche con l’ulteriore rinnovo di contratto fino al 2029. Oltre a questo, si cerca anche un altro punto per integrarlo al meglio negli schemi della squadra.

I nerazzurri vogliono anche una crescita a livello tattico: ecco l’idea di De Zerbi

Insomma, l’Inter punta veramente tanto su Carboni ed hanno in mano un talento sicuro. Ma oltre alla crescita del ragazzo, ci si aspetta anche una collocazione tattica ben definita. Al Monza, l’argentino, ha fatto un ruolo ibrido tra il trequartista e l’esterno d’attacco. De Zerbi sa che potrebbe giocare in ogni ruolo dietro alla punta, ma l’intenzione è quella di farlo giocare da sottopunta e farlo lavorare in quella porzione di campo. In base a come il ragazzo risponderà in campo, allora ecco che anche i nerazzurri avranno delle risposte.