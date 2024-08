Chiesa è un intrigo: le idee di Inter e Juventus

Chiesa sarà il giocatore di cui si parlerà di più in questa fine di mercato. La Juventus ha messo pubblicamente sul mercato, tramite le parole di Thiago Motta, il giocatore e vuole cederlo quanto prima. L’ex Fiorentina pesa moltissimo a bilancio, per cui, la cessione, è un’esigenza primaria. I nerazzurri sono interessati e guardano l’evolversi della situazione. Bisognerà capire se tutti gli incastri andranno al posto giusto. Intanto, le due società, hanno due strategie differenti.

Chiesa-Juventus, rapporto logoro: ecco cosa vogliono fare i bianconeri

Chiesa e Juventus hanno oramai un rapporto teso. Alla società bianconera non è piaciuto come il giocatore si sta comportando mettendo alle strette il club. La volontà dei bianconeri, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe quella di imbastire uno scambio con l’Inter che coinvolgerebbe anche Davide Frattesi. Per i nerazzurri, il giocatore, è incedibile, oltre al fatto che è stato pagato 33 milioni di euro. Dunque, l’idea di inserire 20 milioni e l’esterno non può essere percorribile, anche se darebbe alla Juventus un giocatore capace di agire sulla trequarti e bravo negli inserimenti così come piace a Thiago Motta.

L’Inter osserva guardinga: i nerazzurri hanno un piano preciso

L’Inter, in questo momento, non può fare altro che osservare la situazione dell’esterno italiano. Sfumato praticamente Gudmunsson, servirebbe un giocatore d’attacco. Ma per farlo, ci vogliono anche le uscite degli esuberi del reparto avanzato. Intanto, sempre secondo il quotidiano piemontese, ecco che le cose potrebbero cambiare a fine agosto. Infatti, stando a quanto riportato, Marotta e Ausilio, avrebbero intenzione di presentarsi alla Juventus con un decina di milioni o poco più, mettendo i bianconeri spalle al muro. Anche se, in questo frangente, Giuntoli dovrebbe valutare bene cosa fare: tenere un giocatore che pesa tanto a bilancio oppure fare minusvalenza?