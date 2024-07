Carboni, novità a sorpresa: i dettagli della cessione all’OM

Carboni è uno dei giocatori in uscita dal club nerazzurro. Come risulta dalle ultime indiscrezioni rilanciati dai vari media, il giocatore sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Marsiglia nella prossima stagione. Il nuovo tecnico della società francese, Roberto De Zerbi, ha espressamente richiesto di poter lavorare con il classe 2005. Intanto, nelle ultime ore, c’è una grossa e sorprendente novità per quanto riguarda il trasferimento del fresco vincitore della Copa America.

Carboni vicinissimo al Marsiglia: il riepilogo della trattativa

Carboni, dunque, è vicinissimo a vestire la maglia del Marsiglia nella prossima stagione. I nerazzurri non volevano cedere inizialmente il ragazzo perchè ne riconoscono un grandissimo valore. Ma visto che dagli esuberi, la società, non sta riuscendo a ricavare grosse cifre, ecco che allora la cessione è diventata inevitabile. Ma, stando alle ultime novità, non sarà a titolo definitivo. L’affare, infatti, sarebbe stato impostato attraverso un prestito a circa 4 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a circa 36 milioni di euro. I nerazzurri, in realtà, conserverebbe il controllo sul cartellino del ragazzo, vantando un diritto di controriscatto che sarebbe fissato a circa 45 milioni di euro, in modo da consentire eventualmente una cifra per la valorizzazione del ragazzo. Intanto, spunta una novità a sorpresa per il futuro.

L’argentino verso la Francia: i nerazzurri vogliono un’ulteriore sicurezza per il futuro

A dimostrazione di quanto l’Inter punti sul giovane classe 2005, nelle ultime ore è arrivata una novità a sorpresa non indifferente. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in viale della Liberazione, prima del via libera al trasferimento, hanno intenzione di rinnovare il contratto del ragazzo. Prima di passare al Monza, Carboni aveva già prolungato il suo rapporto con i nerazzurri fino al 2028. Adesso ci sarà un nuovo rinnovo, a dimostrazione che l’Inter crede nel ragazzo e non vuole utilizzarlo solo come elemento per avere maggiori proventi da investire sul mercato. I suoi eventuali miglioramenti saranno valutati in maniera costante.