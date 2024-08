Inzaghi, come braccetto sinistro soluzione interna?

Inzaghi cerca di dare certezze alla propria Inter. Il tecnico nerazzurro, dall’inizio del ritiro, sta lavorando molto duramente con la squadra per arrivare alla prima di campionato nella migliore forma possibile. Ma gli infortuni di Taremi, Zielinski e Arnautovic mettono sicuramente qualche difficoltà lungo il cammino. Intanto, dal mercato, il tecnico si aspetta un braccetto sinistro. E nel frattempo potrebbe arrivare la soluzione interna.

Inzaghi cerca di ovviare alle mancanze da infortuni, in attesa del mercato: si prova la soluzione interna in difesa?

Inzaghi, come detto, sta cercando di preparare al meglio la stagione nerazzurra. Il tecnico interista ha intenzione di ripetersi in campionato per arrivare al bis consecutivo per quanto riguarda lo scudetto che manca alla Milano nerazzurra da ben 14 anni. Ma per farlo ha bisogno di un organico all’altezza. Inzaghi, per questo, ha chiesto dal mercato di avere un braccetto sinistro di difesa. Tante sono state le ipotesi fatte in questi giorni, ma fino ad ora nulla è stato concretizzato. Intanto, in attesa di avere un nuovo giocatore nel reparto, Inzaghi ha intenzione di cercare una soluzione interna per quanto riguarda il braccetto sinistro. Infatti, oltre a Bastoni, anche Bisseck potrebbe ricoprire quel ruolo, soprattutto alla luce delle prestazioni di questo pre-campionato.

Bisseck risorsa importante per l’Inter: ecco cosa si aspetta questa stagione

Bisseck, in questa stagione, sarà sicuramente una risorsa molto importante per la squadra nerazzurra. Il difensore tedesco ha assunto sempre maggiore sicurezza nei suoi mezzi ed è entrato sempre di più nei meccanismi di squadra. Lui si aspetta di essere protagonista e di avere più spazio. Spazio che Inzaghi potrebbe concedergli visto che oltre al ruolo di braccetto, ambo ai lati, potrebbe anche giocare al centro della difesa. Vedremo il ragazzo riuscirà a dire la sua. Intanto l’Inter lo blinda, rifiutando tutte le offerte arrivate in viale della Liberazione.