Inter, in difesa i colpi possono essere anche due

Inter che sul mercato è molto attiva in quest’ultimo mese di agosto. La dirigenza nerazzurra ha delle esigenze da raggiungere sia in entrata che in uscita. Infatti, è necessario cedere gli esuberi per riuscire a fare in modo da ottenere un gruzzolo necessario per chiudere sia il braccetto sinistra di difesa, sia l’eventuale attaccante. Intanto, a proposito del difensore, l’arrivo potrebbe non essere solo uno, ma addirittura due.

Inter, il primo nome per la difesa è quello di Gasiorowski del Valencia: la situazione

Inter che, come detto, è alla ricerca di un difensore di piede mancino che possa fungere da vice-Bastoni. E il primo profilo nella lista di Marotta e Ausilio è quello di Gasiorowski del Valencia. Il ragazzo è in scadenza al 30 giugno del 2025 e quest’anno è stato vincitore dell’Europeo Under 19 con la Spagna, venendo inserito anche nella top-11 dei migliori del torneo. Il Valencia lo valuta circa una ventina di milioni di euro. Però, per il giovane difensore classe 2005, ci sarebbe anche la possibilità di un rinnovo biennale con l’inserimento di una clausola da 40 milioni di euro. Cifra che, evidentemente, in viale della Liberazione, non vogliono e non possono spendere. Intanto, occhio al reparto arretrato perchè l’arrivo potrebbe anche non essere uno.

Non solo Gasiorowski: i nerazzurri vanno anche su Giovanni Leoni

Gasiorowski, come detto, interessa moltissimo alla società nerazzurra. Aldilà che possa essere lui o qualche altro profilo, i nerazzurri hanno intenzione anche di prelevare un altro elemento nel reparto arretrato. E in questo senso piace veramente tantissimo il difensore classe 2006, Giovanni Leoni. La trattativa con la Sampdoria va avanti, ma adesso bisogna affrettare la chiusura. La società ligure valuta il ragazzo oltre 5 milioni, mentre i nerazzurri vogliono inserire una contropartita tecnica. Fontanarosa e Filip Stankovic piacciono parecchio ai blucerchiati. Vedremo se, a breve, ci sarà la fumata bianca. Ma bisogna velocizzare per evitare che possa entrare in gioco la concorrenza.