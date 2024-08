Inter, l’ex nerazzurro resta in Italia!

Inter – La dirigenza interista si avvia verso il finale di calciomercato, gli obiettivi sono ormai delineati: un difensore mancino in grado di coprire il ruolo di braccetto sinistro e un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Proprio su quest’ultimo pare ci siano diversi dubbi su chi possano essere i possibili nomi. A tal proposito, l’ex riserva dell’attacco nerazzurro, Alexis Sanchez, pare aver deciso il proprio futuro.

Inter, Sanchez resta in Seria A, torna all’Udinese!

Alexis Sanchez ha deciso, tornerà all’Udinese. Il cileno non si è ancora stancato dell’Italia e del suo campionato, per lui un nuovo ritorno di fiamma. I friulani già da qualche settimana avevano ripreso i contatti col giocatore, adesso pare ci sia stata la fumata bianca. Il 35enne inizierà questa nuova avventura dopo aver trascorso già 3 stagioni all’Udinese dal 2008 al 2011. Senza dubbio è anche grazie alla squadra bianconera se il cileno ha avuto una gran carriera. L’Udinese fu la prima squadra europea ad acquistare il 20enne Sanchez, le sue prestazioni avevano in poco tempo attirato l’attenzione di diversi club. Adesso per Sanchez sembra sia arrivato il momento di tornare nel posto che lo ha reso grande.

Come andò dopo l’esperienza a Udine?

Nell’estate del 2011 l’Udinese accettò l’offerta del Barcellona, il cileno andò via per 26 milioni di euro. La cessione dell’attaccante entrò nella storia dei friulani, ancora oggi è la quarta cessione più importante mai ottenuta dal club. Da lì la carriera di Sanchez continuò a livelli altissimi. Dopo la casacca blaugrana, Sanchez, indossò le maglie di Arsenal e Manchester United. Oltre ai 2 campionati spagnoli il cileno alzerà anche 3 Community Shield e 2 FA Cup. Dopo l’esperienza a Manchester, Sanchez tornò in Italia con la maglia dell’Inter. Qui ha aiutato i nerazzurri ha conquistare lo scudetto del 2021 e, dopo la parentesi a Marsiglia, anche quello del 2024. A fine anno però i nerazzurri hanno deciso di non rinnovare il contratto dell’attaccante che, di nuovo svincolato, ha avuto piena libertà di decidere la sua nuova avventura.