Arnautovic, a breve il faccia a faccia: la situazione

Arnautovic è uno dei giocatori in uscita dal club nerazzurro. L’attaccante austriaco non rientra nei piani della società e dell’allenatore. Non hanno convinto le prestazioni incolore della passata stagione e i troppi infortuni che hanno lasciato monco, a livello numerico, il reparto avanzato durante il corso dei vari impegni. Per questo, per arrivare ad un altro elemento con caratteristiche differenti, ecco che a breve ci sarà un faccia a faccia dove verrà spiegata la situazione.

Arnautovic, a breve il confronto con i dirigenti nerazzurri: ecco cosa verrà detto al giocatore

Arnautovic, dunque, è tornato da qualche giorno a giocare con la squadra dopo l’Europeo. Il giocatore avrà anche un confronto con la società in cui gli verrà illustrata con calma la situazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti interisti gli diranno che, con l’arrivo di Taremi, lui è scivolato ancora di più nelle gerarchie della squadra e lo spazio sarà ancora più limitato. Bisognerà vedere cosa succederà nella mente del giocatore, se deciderà di andare via per trovare il suo spazio oppure se vorrà continuare a giocarsi le proprie carte a Milano. A breve si capirà maggiormente il tutto. Poi, si valuterà se intervenire o meno nel reparto avanzato.

Tante richieste per l’austriaco: la posizione del giocatore

L’ex attaccante del Bologna, a Milano, non ha trascorso una stagione indimenticabile. Ma la sua intenzione, almeno fino a questo momento, è stata quella di restare ad Appiano. Si saprà di più dopo il confronto. Ma le richieste non mancano. Per lui, infatti, ci sono stati vari interessamenti dalla Turchia. Il Galatasaray, il Besiktas e il Trabzonspor vorrebbero muoversi. Ma le destinazione, oggi, non esaltano il giocatore. Non solo, ma l’ingaggio da 3,5 milioni di euro annui frena qualsiasi entusiasmo. Insomma, la sua uscita non è semplice. Ma tra qualche giorno se ne saprà di più e si capirà se ci sarà un’altra entrata in avanti.