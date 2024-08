Chiesa, il giornalista: “Ha sempre voluto una cosa. Il rischio è…”

Chiesa è uno dei profili che, nelle ultime settimane, è stato spesso accostato all’Inter. L’esterno bianconero, come ammesso dallo stesso neo-allenatore juventino, Thiago Motta, è ai margini del progetto e dalla Vecchia Signora è arrivato l’invito a trovare una soluzione sul mercato al più presto. Al momento questo non è avvenuto e la paura a Torino è quella che il ragazzo voglia andare via a parametro zero. Intanto, il giornalista Guido Vaciago, ha descritto la situazione.

Chiesa in orbita nerazzurra? Vaciago parla della situazione dell’esterno bianconero

Chiesa rimane in orbita nerazzurra. Nelle ultime ore, il giocatore, è stato accostato di frequente alla società nerazzurra. Intanto, il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha parlato proprio della situazione dell’esterno bianconero ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le parole di Vaciago: “Quello che ci risulta è che Chiesa abbia sempre rifiutato tale opzione, non avendo mai voluto parlare di rinnovo con la Juventus, anche perché le richieste presentate dai bianconeri erano al ribasso. Non ci sono molte squadre che vorrebbero garantire certi ingaggi, soprattutto per un calciatore che deve tornare ad essere ciò che è stato prima!”.

Vaciago, poi, ha continuato: “Chiesa ha davanti a sè il rischio di fare una stagione ai margini. In tal senso, potrebbe avere meno opportunità nella prossima estate. Quello cui stiamo assistendo è una nuova postura da parte della Juventus nei confronti dei giocatori che sono fuori dal progetto e, quindi, sul mercato”.

I nerazzurri seguono davvero l’esterno bianconero? La verità su questa situazione

La domanda che ci si pone è se i nerazzurri seguano davvero l’esterno bianconero. La risposta è che sì, il giocatore interessa molto ai nerazzurri. Ma questo interesse verrebbe concretizzato solo e soltanto in una occasione. Si tratta della possibilità che il ragazzo vada via a parametro zero da Torino. I rischi per il classe 1997 sono tanti, come quello di rimanere fuori per una stagione, perdendo la Nazionale. Per questo sembra più probabile che entro la fine del mercato possa accettare la proposta di qualche altra società. L’Inter può solo osservare la situazione.