Leoni, le parole dell’agente non lasciano dubbi

Leoni – Da settimane oramai l’Inter continua a tenere d’occhio il talento blucerchiato. Giovanni Leoni, difensore, a soli 17 anni ha dimostrato qualità da campione, trovando immediatamente il posto da titolare nella Sampdoria del tecnico Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Juventus, ha compreso immediatamente le qualità del giovane dandogli in mano la difesa della propria squadra. Le caratteristiche di Leoni hanno colpito anche i dirigenti nerazzurri che fin dall’inizio del mercato cercano di trovare una strada per portare il giovane a Milano.

Leoni, l’agente del giovane manda in frantumi le speranze nerazzurre

Interrogato dai giornalisti nella giornata di oggi, l’agente del giovane Leoni ha commentato l’interesse dei Campioni d’Italia lasciando davvero poche speranze per i tifosi nerazzurri. “Non andrà all’Inter, ne ora ne mai. Al momento nessuna novità. Ma non andrà all’Inter. Rimane alla Sampdoria? Direi proprio di sì” queste le parole dell’agente di Leoni. Non si sanno i motivi legati a quel “ne ora ne mai“, come se si volesse lasciare intendere che le intenzioni del giocatore non saranno quelle di vestire la maglia nerazzurra neanche in futuro. Parole queste dell’agente che non faranno sicuramente piacere ai tifosi interisti che attendevano l’arrivo di Leoni speranzosi di poter aggiungere un altro gioiello alla difesa nerazzurra.

Samp alla ricerca del portiere, potrebbe bussare all’Inter

Negli scorsi giorni si era parlato dell’interessamento della Sampdoria nel voler riprendere in squadra Filip Stankovic. L’Inter avrebbe pensato di inserire il portiere nella trattativa per Leoni per avvicinarsi all’acquisto del difensore. Adesso che la trattativa per Leoni sembra si sia arenata, la Samp dovrà tentare di acquistare il portiere con un altro metodo. I blucerchiati non hanno esercitato il diritto di riscatto che era stato fissato su Stankovic. Oltre al figlio d’arte, la Samp potrebbe pensare di comprare un altro portiere nerazzurro. Andrei Radu, tornato dal prestito in Inghilterra, avrebbe suscitato l’interesse della squadra genovese. L’unico ostacolo sembrerebbe l’ingaggio del giocatore, troppo alto per le casse della Sampdoria.