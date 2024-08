Bisseck cambia i piani del mercato interista?

Bisseck – Non è un segreto che il principale obiettivo del mercato interista sia quello di trovare un braccetto di sinistra che dovrebbe ricoprire il ruolo di vice-Bastoni. Diversi i nomi che sono stati accostati ai nerazzurri. Negli ultimi giorni il profilo di Yarek Gasiorowski è stato quello che ha avuto una maggiore risonanza. I nerazzurri sembrerebbero effettivamente interessati ad acquistare il giovane spagnolo militante nel Valencia. Tuttavia, guardando alla propria rosa pare che il mister Simone Inzaghi abbia trovato una possibile chiave che non necessità l’arrivo di altri giocatori per il reparto difensivo.

Bisseck convince Inzaghi, quest’anno avrà sicuramente più spazio

È proprio Yann Bisseck il nome che potrebbe consentire all’Inter di non dover guardare ulteriormente al calciomercato per l’acquisto di un possibile difensore. Secondo alcune indiscrezioni l’allenatore di Piacenza potrebbe tentare di inserire Bisseck nel ruolo di braccetto di sinistra. L’obiettivo sarebbe quello di adattarlo così da far diventare lui il nuovo vice-Bastoni. Ciò consentirebbe all’Inter di cambiare i piani sul mercato. Se i nerazzurri dovessero allontanarsi dalla ricerca del nuovo difensore potrebbero concentrare le proprie forze per altri obiettivi di mercato come ad esempio la famigerata quinta punta.

Inter stai attenta, il tedesco piace all’estero

Bisseck non poteva che attirare l’attenzione anche dei club fuori dalla penisola italiana. Il giovanissimo difensore ha sempre portato delle ottime prestazioni nelle poche presenze avute lo scorso anno ma anche in questo precampionato. Come ad esempio nell’amichevole con il Pisa dove è stato tra i migliori in campo delle fila nerazzurre. Secondo Tuttosport alcuni club esteri avrebbero iniziato a chiedere informazioni su di lui. I nerazzurri hanno subito fissato un prezzo minimo per chi vuole contrattare.L’Inter lo valuterebbe almeno 30 milioni di euro questa la cifra per sedersi al tavolo con la dirigenza. Un incremento del valore non da poco se teniamo conto che l’Inter lo pagò circa 7 milioni la scorsa estate.