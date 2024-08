Bastoni, il retroscena col Real Madrid

Bastoni – Alessandro Bastoni è indubbiamente uno dei gioielli della formazione nerazzurra. Parte integrante del sistema di gioco dell’Inter, Bastoni negli ultimi anni si è distinto alla grande dimostrando di essere senza dubbio uno dei migliori difensori della sua generazione. Anche per i tifosi Alessandro è davvero incedibile, non è possibile sostituirlo. Le qualità non hanno potuto far altro che attirare l’attenzione dei grandi club di Europa, uno su tutti il Real Madrid.

Bastoni-Real Madrid, l’offerta dei campioni d’Europa

Il retroscena che riguarda il tentativo del Real Madrid nel portare in Spagna il talento italiano è stato rivelato proprio dai giornali spagnoli. Secondo il Mundo Deportivo, le Merengues avrebbero addirittura fatto un’offerta per Bastoni. L’offerta del Real pare si sarebbe aggirata attorno ai 40 milioni di euro. L’Inter ha rifiutato con un secco “no”, per i nerazzurri il giocatore non potrebbe mai partire per una cifra inferiore agli 80 milioni. Una differenza di valutazione non da poco quella dei due club sul giovane. Sulla questione è intervenuto anche l’agente del giocatore: “Negli anni passati per lui si era mosso il Manchester City e più recentemente il Real Madrid. Florentino Perez però non mette sul piatto per i difensori le stesse cifre che spende per gli attaccanti”. Le parole dell’agente confermano quindi il tentativo da parte dei campioni d’Europa.

Ancelotti “chiude” il mercato dei Blancos

Intervistato ieri in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, si è espresso sul futuro del calciomercato per la sua squadra. Secondo l’allenatore il mercato è adesso chiuso, non ci saranno né partenze ma neanche arrivi in difesa. Con queste parole Re Carlo chiude il mercato del Real Madrid, non ci saranno ulteriori tentativi per acquistare Bastoni, almeno non quest’anno. I tifosi interisti possono quindi dormire sereni, Alessandro non lascerà Milano quest’estate, tuttavia, in futuro potrebbe arrivare la cosiddetta offerta irrinunciabile che potrebbe portarlo via dai colori nerazzurri.