Gasiorowski obiettivo, ma c’è la clausola: tutti i dettagli del contratto

Gasiorowski è il nome nuovo che tanti media, italiani e spagnoli, stanno facendo per l’Inter. I nerazzurri, come si sa, sono alla ricerca di un braccetto sinistro di difesa per sostituire, quantomeno numericamente, Tajon Buchanan che si è infortunato con la propria nazionale e ne avrà per quattro mesi. Intanto, per il talento spagnolo, c’è un problema dovuto alla clausola risolutoria. Per questo, ecco tutti i dettagli contrattuali con il Valencia.

Gasiorowski obiettivo primario per l’Inter, ma occhio alla clausola: tutti i dettagli

Gasiorowski è il profilo principale per ricoprire il ruolo di braccetto sinistro di difesa. Il difensore spagnolo, in forza al Valencia, è un classe 2005, ma il Liga ha già mostrato di cosa è capace ed è anche uno dei leader dell’Under 19 spagnola che ha vinto gli Europei. Insomma, un elemento molto importante su cui i nerazzurri stanno riflettendo. Ma sul suo contratto, pende una clausola risolutoria importante. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Tribuna Deportiva, il giocatore lascerebbe Valencia per la cifra di 20 milioni di euro. Questa, aumenterebbe, nel caso in cui il ragazzo giocherebbe altre 10 partite da almeno 45′. Insomma, una cifra molto grande che i nerazzurri dovranno valutare se spendere, dal momento che potrebbero pensare anche di dover acquistare un altro attaccante.

Difesa nerazzurra, non solo lo spagnolo tra i profili valutati: ecco tutte le opzioni

Il profilo del classe 2005 spagnolo, però, non è l’unico valutato per il reparto difensivo. In queste settimane, tanti nomi sono stati fatti. A partire da quello di Robert Renan, difensore classe 2003 dello Zenit. Anche per lui, la valutazione, è di 20 milioni di euro. Occhio anche a Zèzè del Nantes, per cui sarebbe già stata rifiutata un’offerta da 13 milioni di euro. Non è escluso, inoltre, che Marotta e Ausilio stiano valutando degli altri profili di cui, in questo momento, nessuno è venuto a conoscenza. Quello che è certo è che si tratterà di un giocatore giovane da poter far crescere e da valorizzare.