Dumfries, svolta rinnovo: ecco la data giusta

Dumfries, il rinnovo si avvicina sempre più. L’esterno olandese, da parecchi mesi, è in trattativa con la società di viale della Liberazione per il rinnovo del proprio contratto. Dopo un periodo di freddezza tra le parti, adesso c’è stato un sensibile riavvicinamento che potrebbe portare alla fumata bianca. Intanto, secondo Tuttosport, c’è la data segnata in rosso in cui potrebbe arrivare la firma definitiva sul contratto.

Dumfries-Inter, vicinissimo il rinnovo: ecco quando potrebbe esserci la firma

Dumfries, dunque, continuerà ad essere un giocatore nerazzurro anche per il futuro. La trattativa per il rinnovo, sembrava essersi arenato ad un certo punto. Ora, invece, la situazione si è definitivamente sbloccata. Sempre secondo il quotidiano, infatti, all’inizio della prossima settimana, ci dovrebbe essere la firma definitiva. Il nuovo contratto dovrebbe prevedere un nuovo ingaggio da 4 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno del 2028. Inzaghi è parecchio entusiasta della notizia, visto che l’olandese è un giocatore che gli piace tanto e su cui punta in maniera importante. La prossima stagione, sarà importante per lui visto che Darmian non ha più il passo per fare tutta la fascia e dunque toccherà a lui essere titolare indiscusso sulla corsia di destra.

L’olandese ed il rinnovo: le tappe della trattativa con la società nerazzurra

Ma la trattativa per il rinnovo dell’esterno olandese non è stata affatto una passeggiata. All’inizio il ragazzo aveva una richiesta da 5,5 milioni di euro a stagione più bonus. Marotta e Ausilio avevano intenzione di offrire al massimo 4 milioni di euro netti. Il giocatore era stato messo sul mercato per evitare di perderlo a parametro zero nel 2025. Ma le offerte che si aspettava, non sono arrivate e i progetti tecnico-tattici che gli sono stati propinati, non hanno convinto il giocatore. Da qui il passo indietro del giocatore che ha deciso accettare le proposta della dirigenza e di legarsi ai colori nerazzurri per il futuro.