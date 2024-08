Mercato, un difensore rischia di saltare: interesse turco

Mercato dell’Inter che entra nel vivo. I nerazzurri, infatti, stanno cercando quei profili adatti a completare l’organico di Simone Inzaghi nel migliore dei modi e con giocatori funzionali al progetto. I profili che si stanno valutando sono quello di un attaccante – al netto delle uscite da fare – e di un braccetto sinistro di difesa. Ma per quest’ultimo, uno degli obiettivi rischia di saltare visto che c’è un interesse dalla Turchia.

Mercato, Inter a caccia del difensore: un obiettivo rischia di saltare definitivamente

Mercato dell’Inter che, in questi giorni, ruota tutto attorno al braccetto sinistro di difesa. La dirigenza nerazzurra sta vagliando vari profili per provare a regalare un giocatore adatto a Simone Inzaghi. Ma uno degli obiettivi rischia di saltare, visto che dalla Turchia c’è un forte interessamento. Si tratta di Robert Renan, difensore classe 2003 di proprietà dello Zenit, ma in forza all’International fino al 31 dicembre del 2024. Il Besiktas, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe valutando la situazione e pensando di fare un’offerta al club russo. Oltre alla società turca, c’è anche il forte interesse del Rennes. L’Inter, a questo punto, sembra partire in posizione più defilata.

Inter, difensore cercasi: Inzaghi aveva un preferito, ma non sarà nerazzurro

Per quanto riguarda la ricerca del difensore, Simone Inzaghi non avrebbe voluto un giocatore giovane per la propria retroguardia, bensì un elemento fatto e finito. In questo senso, la prima opzione del tecnico piacenti era Hermoso, giocatore a parametro zero. Ma i costi di ingaggio e commissioni, misto all’età, non hanno scaldato Oaktree. E allora ecco che l’altra opzione era quella di Ricardo Rodriguez, giocatore che, però, adesso, è passato a titolo definitivo al Betis Siviglia. Insomma, il giocatore che arriverà sarà un giovane e nelle prossime settimane se ne saprà sicuramente di più. Inzaghi vuole un altro tassello in difesa. La dirigenza lo vuole accontentare.