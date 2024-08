Correa, mancano le offerte per l’argentino

Correa – Siamo al punto di totale rottura tra l’attaccante argentino Joaquin Correa e la dirigenza nerazzurra. Non è un segreto, il Tucu non rientra nei progetti dei nerazzurri. Il suo nome è tra quelli in uscita fin dal suo rientro da Marsiglia. Il problema sostanziale è che l’attaccante ha anche poco mercato, l’ipotesi che l’Inter non riesca a trovare un acquirente si fa sempre più concreta.

Correa, o va via o ci sarà la rescissione del contratto

Le informazioni che arrivano in questi giorni da Milano parlano di una linea netta che l’Inter metterà in pratica nei confronti di Correa. Se non si riesce a trovare un acquirente, l’Inter sarà disposta a rescindere il contratto del giocatore. La rescissione avrebbe sì dei costi, ma comunque minori rispetto a quelli di un calciatore che tra stipendio e ammortamento peserebbe sul bilancio ben 15 milioni di euro. La Repubblica ieri ha ipotizzato uno scenario di mercato a dir poco fantasioso, con l’Inter che sarebbe intenzionata di proporre l’argentino al Genoa per arrivare a Gudmundsson. Nel frattempo l’attaccante islandese è stato avvicinato dalla Fiorentina a cui pare manchi poco per trovare l’accordo con il Genoa.

Bonolis scherza “Non lo vuole nessuno”

Intervistato ieri durante la trasmissione radiofonica Bar Sport in onda su Radio Sportiva, il presentatore tv ha commentato alcune scelte dell’Inter e il futuro della squadra. Parlando poi dei cosiddetti pesi economici che gravano sull’Inter ha ovviamente citato Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Su quest’ultimo Bonolis avrebbe commentato: “Non lo vuole nessuno, neanche come portachiavi“. Frase ovviamente ironica ma che purtroppo rispecchia in qualche modo la realtà. Nelle scorse settimane c’era stato l’interesse di Monza, River Plate ma soprattutto dell’Aek Atene, purtroppo per la dirigenza nessuna di queste squadra ha tentato effettivamente di acquistare il giocatore. C’è anche da dire che l’argentino purtroppo non sta regalando delle grandi prestazioni in questo precampionato, come nella partita di ieri contro il Pisa.