Bellinazzo chiaro: “Oaktree ha dato una certezza all’Inter”

Bellinazzo ha parla della nuova proprietà nerazzurre e di quelle che sono le novità portate dall’arrivo a Milano. Oaktree, dal suo insediamento, ha preso decisioni molto significative e ha dato la propria impronta per quanto riguarda anche il mercato. Il fondo statunitense ha rinnovato la fiducia alla vecchia dirigenza e ha nominato Beppe Marotta come presidente. Non solo, ma per quanto riguarda gli acquisti, la linea adesso è quella di prelevare elementi giovani da far crescere e, magari, poi, rivendere per migliorare i conti. Intanto, Marco Bellinazzo, ha parlato proprio di tutte queste situazioni.

Bellinazzo sicuro: “Oaktree ha dato una certezza in particolare all’Inter”

Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato della situazione inerente al mercato e ai conti nerazzurri, descrivendo come opererà Oaktree e quali certezze ha dato e darà alla società di viale della Liberazione.

Ecco le parole di Bellinazzo a Radio 24: “Il fondo americano Oaktree ha dato la certezza che non ci sono problemi di liquidità, dentro però un equilibrio classico di entrate e uscite che tutti devono rispettare. Un altro tassello importante portato a termine è anche la campagna di rinnovi, che era molto importante. L’Inter è partita con un piano molto chiaro”.

Bellinazzo, poi, ha continuato: “Marotta e Ausilio sapevano da tempo di poter vincere lo scudetto e quindi che era necessario costruire una squadra con il doppione in ogni ruolo. I nerazzurri quest’anno avranno una stagione molto impegnativa, c’è stata una pianificazione come con Zielinski e Taremi. Loro due rientravano già nel progetto”.

I nerazzurri cercano un difensore per la prossima stagione: il punto sugli interessi

Marotta e Ausilio, intanto, stanno cercando di accontentare Oaktree trovando il profilo migliore per la difesa nerazzurra. Messi da parte Hermoso e Ricardo Rodriguez, graditi a Simone Inzaghi, ma non alla proprietà per l’età non giovanissima, la dirigenza interista sta provando a trovare gli elementi migliori. Un giocatore che interessa è Zézé del Nantes, per cui una prima offerta sarebbe già stata rifiutata. Ma il preferito rimane sempre Kiwior dell’Arsenal. Per il polacco, i nerazzurri, puntano ad ottenere un prestito con diritto di riscatto. Ma bisognerà convincere l’Arsenal ad accettare questa proposta visto che vorrebbero cedere il giocatore al massimo con un obbligo di riscatto.