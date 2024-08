Dumfries, altra mossa rinnovo: ecco la novità

Dumfries, oramai da parecchie settimane, sta trattando il proprio rinnovo con la società nerazzurra. Il giocatore, in questo momento, è ancora in vacanza dopo gli Europei giocati con la propria nazionale. Ma Inzaghi non vede l’ora di riaccoglierlo a braccia aperte. Il tecnico nerazzurro punta molto su di lui sulla corsia destra e, nella prossima stagione, sarà un elemento ancora più decisivo per i nerazzurri, visto che ha recuperato dagli acciacchi fisici. Intanto, c’è una novità sul fronte rinnovo.

Dumfries-Inter, mossa definitiva verso il rinnovo? C’è la novità dell’ultima ora

Dumfries, come detto, è in trattativa con la dirigenza interista per trovare la quadra per il rinnovo. Una trattativa durata svariati mesi e che adesso potrebbe sbloccarsi. Secondo quanto riportato dalla redazione di FcInterNews, dopo l’impegno della squadra nerazzurra nell’amichevole contro il Pisa, l’entourage del giocatore incontrerà Marotta e Ausilio per fare il passo decisivo verso la fumata bianca e, dunque, il raggiungimento dell’accordo definitivo tra le parti. Vedremo se sarà davvero la volta buona o se ci vorrà ancora del tempo. In viale della Liberazione vogliono evitare di dover perdere il giocatore a parametro zero. Ma a breve se ne saprà di più.

Inter, si cerca la quadra per il difensore olandese: cronologia di una trattativa infinita

L’Inter spera di riuscire a trovare un accordo con l’esterno olandese. Altrimenti non è esclusa una cessione. Le parti sembrano essersi decisamente avvicinate dopo mesi in cui sembrava che l’addio potesse essere certo. La richiesta iniziale del giocatore era di 5,5 milioni di euro annui più bonus. Cifra a cui in viale della Liberazione non si voleva arrivare, tanto da offrire 4 milioni a stagione. Le strade si erano allontanate e il giocatore era disposto ad ascoltare nuove offerte che, però, non sono arrivate. Ed allora ecco il riavvicinamento. Vedremo se la trattativa sarà agli sgoccioli. L’Inter vuole risposte nel minor tempo possibile.