Gudmunsson-Inter, l’islandese lancia un messaggio ai nerazzurri

Gudmunsson-Inter, pista ancora non definitivamente tramontata. La società nerazzurra, come si sa e ancora di più dopo l’amichevole contro il Pisa, sta cercando un giocatore nel reparto offensivo. Simone Inzaghi ha intenzione di avere un reparto molto più completo rispetto alla scorsa stagione e il primo profilo che ha fatto ai propri dirigenti è quello di Albert Gudmunsson. Intanto, l’islandese, ha mandato un chiaro messaggio ai nerazzurri.

Gudmunsson, messaggio chiaro: adesso la pressione è tutta sulle spalle dell’Inter

Gudmusson è un giocatore che piace tantissimo in viale della Liberazione e i nerazzurri vorrebbero portarlo a Milano quanto prima. Sia la dirigenza che il tecnico lo hanno individuato come primo profilo da acquistare per l’attacco. Ma le cose non sono affatto semplice, visto che prima devono partire Satriano, Correa e Arnautovic. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, l’islandese non ha ancora perso la speranza di andare a Milano. Vestire la maglia dell’Inter è un’occasione che non capita tutti i giorni. Ma non aspetterà all’infinito. Se nei prossimi giorni le cessioni non si saranno sbloccate, allora ecco che il pressing forte della Fiorentina potrà andare a segno in maniera definitiva.

Capitolo cessioni, il punto della situazione: intanto la Fiorentina…

I nerazzurri, come anticipato, stanno cercando di fare in modo di sfoltire l’attacco e di avere la cifra necessaria per provare a dare l’assalto all’islandese. Ma Correa non ha ricevuto offerte concrete, se non interessamenti effimeri. Arnautovic a breve incontrerà la dirigenza, ma non ha la minima intenzione di lasciare Milano. Intanto, la Fiorentina, sta aumentando il pressing. I Viola hanno offerto 5 milioni di euro più 20 di diritto di riscatto. L’islandese aspetta, ma il per sempre, per lui, non esiste. Ecco perchè nelle prossime ore il colpo di mercato potrebbe andare a segno. I nerazzurri sperano di risolvere ogni cosa in breve tempo.