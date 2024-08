Pedullà vs Chiesa: “Vuole andare via a zero? Lo dica! Penso…”

Pedullà si scaglia contro Federico Chiesa ed il suo agente, Fali Ramadani. Il giocatore, è da poco tornato a Torino per allenarsi alla Continassa, ma non rientra nei piani di Thiago Motta e della Juventus. Proprio qualche giorno fa ci sarebbe stato un colloquio tra il tecnico bianconero e l’esterno per capire le intenzioni e ad oggi, lo stesso Chiesa, ha detto che vorrebbe giocarsi le sue carte con la Vecchia Signora. In tanti hanno parlato della possibilità di approdo all’Inter a parametro zero e Pedullà ha parlato proprio di questa possibilità.

Pedullà vs Chiesa: “Se vuole andare via a zero, lo dica! Lui deve giocare”

Pedullà non ci sta e si scaglia contro Federico Chiesa che è fuori dai piani della Juventus, che non vuole rinnovare il suo contratto se non a cifre maggiorate e che, ad oggi, non è disposto a lasciare Torino. Il giornalista, inoltre, si è scagliato anche contro l’agente del ragazzo, Fali Ramadani.

Ecco le parole di Alfredo Pedullà: “Vuoi andare via a zero, dillo! Ma se vuoi andare a scadenza, secondo me, non fai un regalo al tuo assistito che è reduce da infortuni, ha bisogno di giocare e non può fare un anno da separato in casa, ma portami un’offerta! È possibile che sia sempre colpa degli altri? Io penso che la categoria dei procuratori debbano prendersi le colpe di alcune situazioni”.

Chiesa all’Inter è un’ipotesi possibile? Solo in un caso, ma la situazione è più complessa

Chiesa è sicuramente un giocatore che piace da sempre in viale della Liberazione. Già quando Conte sedeva sulla panchina nerazzurra, il ragazzo era stato cercato, ma il blitz della Juventus ha vanificato tutto. Adesso, il suo profilo potrebbe ritornare in auge nel caso in cui davvero andasse via a parametro zero. Ma è un’ipotesi davvero complicata, perchè il ragazzo rischierebbe di rimanere un anno da separato in casa alla Juventus e perderebbe tanto, ad esempio la Nazionale. Dunque, si attendono offerte. Gli interessi, in realtà, non sono mancati. Ma il giocatore ha declinato ogni opzione, perchè vorrebbe una squadra che possa giocare in Champions League nella prossima stagione. Qualcosa potrebbe muoversi ad agosto.