Gudmunsson pista saltata? Il giocatore verso una squadra di A

Gudmunsson si allontana sensibilmente dall’Inter. I nerazzurri, fin dall’inizio del mercato, hanno individuato nell’attaccante islandese del Genoa, il primo profilo per il reparto avanzato nerazzurro. Ma con il passare delle settimane, questa pista si è raffreddata sempre di più. I nerazzurri devono creare spazio in avanti e ricavare il gruzzolo necessario a poter fare l’investimento. Di questa situazione, ne sta approfittando un’altra società di Serie A.

Gudmunsson-Inter, pista quasi saltata: ma il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Gudmunsson, dunque, con ogni probabilità, non sarà un nuovo giocatore dell’Inter della prossima stagione. L’islandese ha atteso, ma non è arrivato l’affondo della dirigenza nerazzurra per lui. Le cessioni di Correa e Arnautovic non ci sono state, pertanto, lo spazio in avanti è pochissimo. E di questa situazione, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ne sta approfittando una società di Serie A. Si tratta della Fiorentina, che avrebbe voluto il giocatore già a gennaio. I Viola potrebbero affondare il colpo su di lui, non appena arriverà la cessione di Nico Gonzalez su cui ci sono l’Atalanta e la Juventus. I nerazzurri, dunque, rischiano di rimanere defilati e di farsi sfuggire definitivamente il giocatore.

Situazione uscite: la collocazione degli attaccanti preoccupa

La dirigenza interista è al lavoro per sistemare tutti quei giocatori considerati in uscita. E tra questi ci sono Satriano, Correa e Arnautovic. Il primo avrebbe rifiutato il Brest perchè attende un’offerta dalla Liga Spagnola che lo intriga maggiormente. Il secondo, non ha offerte sul tavolo e quegli approcci che sono arrivati, non lo hanno convinto a fondo. Si fa sempre più largo l’ipotesi della risoluzione consensuale a fine agosto. Infine, l’attaccante austriaco, non ha mostrato quello per cui è stato acquistato nella passata stagione. Ma la sua volontà è quella di rimanere fino alla fine del contratto e dire la sua all’Inter anche nella prossima stagione.