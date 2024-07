Arnautovic, futuro incerto: ma un club è interessato

Arnautovic è un giocatore in uscita dal club nerazzurro. L’attaccante austriaco non ha soddisfatto le attese nella scorsa stagione sia per la tenuta fisica che per le prestazioni non propriamente esaltanti. Per questo, il club, vorrebbe cederlo per far spazio ad un’altra punta più funzionale alle esigenze di Simone Inzaghi nella prossima stagione. Intanto, un club, si sarebbe interessato all’ex attaccante del Bologna e potrebbe presentare un’offerta.

Arnautovic-Inter, l’attaccante rimane in uscita: una società interessata a lui

Arnautovic rimane in uscita dal club nerazzurro. Il giocatore austriaco, infatti, e come anticipato, non rientra più nei piani di Simone Inzaghi e del club di viale della Liberazione. Ma la sua intenzione non è quella di lasciare Milano, bensì di giocarsi ancora le sue carte in nerazzurro. Intanto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una società si sarebbe interessata a lui e a breve potrebbe presentare un’offerta. Si tratta del Trabzonspor, squadra turca, che sta osservando e cercando di capire la situazione. Vedremo se nei prossimi giorni questo interesse verrà riconfermato e se davvero ci sarà questa opportunità.

Situazione attacco: si prova a creare uno spazio per le liste europee

In attacco i nerazzurri vorrebbero avere cinque attaccanti. Ma per quanto riguarda questa possibilità, al momento l’improbabilità è alta. Infatti, la quinta punta deve essere cresciuta nel vivaio nerazzurro, altrimenti non potrà essere inserita nella lista per la Champions League. Insomma, serve la partenza di Arnautovic, ma al momento sembra improbabile. Per quanto riguarda Carboni, il ragazzo è vicinissimo al passaggio al Marsiglia. L’operazione si dovrebbe chiudere con un prestito oneroso a 4 milioni di euro con un diritto di riscatto a 36 milioni. I nerazzurri dovrebbero mantenere anche un diritto di controriscatto da 45 milioni di euro. Vedremo, in quest’ultimo mese di mercato, come andranno le manovre per il reparto avanzato nerazzurro.