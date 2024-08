Inter, sfuma l’obiettivo a parametro 0: va in Spagna

Inter molto attiva sul mercato sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite. La società di viale della Liberazione sta pensando di inserire altri due tasselli, ovvero il braccetto sinistro di difesa e l’attaccante. Ma la dirigenza nerazzurra sta anche pensando alla prossima stagione e sta iniziando a valutare le possibilità per arrivare ad alcuni giocatori a parametro zero per la prossima stagione. Uno di loro, però, nonostante le voci, non sarà nerazzurro.

Inter, sfuma definitivamente Sucic: giocherà il Liga Spagnola

Inter che sul mercato, come detto, sta pensando anche al 2025 e, soprattutto, ai giocatori che andranno via a parametro zero. E uno dei giocatori che interessa di più è il centrocampista croato, Sucic. Il ragazzo classe 2003, in forza al Salisburgo, era uno degli obiettivi della società di viale della Liberazione, solo se fosse andato via dalla squadra austriaca a parametro zero. Ma il suo futuro non sarà a Milano. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Real Sociedad è molto vicina ad acquistarlo. Gli spagnoli, dopo aver ceduto Mikel Merino all’Arsenal, hanno trovato i proventi necessari per acquistare il sostituto. L’Inter, dunque, non sarà la prossima squadra di Sucic.

Il mercato non si ferma: i nerazzurri a caccia di due obiettivi

Il mercato nerazzurro, però, non si ferma e la società ha intenzione di regalare a Simone Inzaghi i tasselli per completare la rosa. Il braccetto sinistro di difesa e l’attaccante resta i profili più ricercati. Per quanto riguarda il primo, la dirigenza nerazzurra ha in lista tanti nomi e sta valutando su chi concentrare il budget. Sicuramente si tratterà di un giovane. Per la punta, il discorso è più complesso. Un eventuale investimento di mercato verrebbe fatto soltanto con la partenza di Satriano, ma soprattutto di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Diversamente, si rimane così.