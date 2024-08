Leoni, l’Inter non cambia idea: le opzioni sul tavolo

Leoni rimane un giocatore in orbita nerazzurra. Il difensore della Sampdoria piace in viale della Liberazione ed è ritenuto uno dei profili giovani più interessanti del panorama nazionale. Nella scorsa stagione, il ragazzo, ha mostrato il suo valore a Genova, in Serie B, in cui ha collezionato 12 presenze segnando anche un gol. E l’intenzione della società nerazzurra non è cambiata. Ci sono, per questo, varie opzioni sul tavolo.

Leoni-Inter, la dirigenza è convinta del ragazzo: ecco il piano per lui

Leoni è sicuramente un giocatore su cui l’Inter non vuole mollare la presa. E nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo assalto per il classe 2006. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la dirigenza ha intenzione di sveltire le pratiche e assicurarsi il giocatore. La Sampdoria lo valuta oltre 5 milioni di euro. Bisogna vedere se si arriverà a questa cifra. Ma in ogni caso, nell’eventualità di un arrivo a Milano, il giocatore rimarrebbe alla corte di Andrea Pirlo per una stagione ulteriore per continuare il suo processo di crescita e accumulare l’esperienza necessarie per poi fare rientro a Milano. Intanto, i due club, stanno provando a vagliare le opzioni per trovare una quadra.

I nerazzurri non mollano il classe 2006: tutte le opzioni sul tavolo. Ma occhio alla concorrenza

La società nerazzurra non vuole mollare la presa sul giovane difensore e sta cercando di trovare la quadra con la Sampdoria per arrivare alla fumata bianca. Come prima opzione c’è quella di pagare il cartellino secondo quella che è la richiesta della società blucerchiata. Ma al momento, questa possibilità, non scalda molto Marotta e Ausilio. Pertanto, si cercherà di inserire una contropartita tecnica. In questo momento, uno dei giocatori che piace di più alla Samp è Filip Stankovic, l’anno scorso in prestito proprio a Genova e che ha lasciato un grande ricordo. Pirlo lo riaccoglierebbe a braccia aperte.