Satriano, brusca frenata per la trattativa!

Satriano – Il calciomercato interista continua a muoversi dal lato partenze. Da giorni i nerazzurri stanno cercando di piazzare diverse cessioni che riguardano i loro giovani. Una di queste era la trattativa che avrebbe portato Martìn Satriano in Francia dal Brest. Satriano aveva già trascorso gran parte della sua carriera in prestito al Brest, i francesi sarebbero felice di ottenere il cartellino del giocatore. Tuttavia la trattativa ha subito una forte battuta d’arresto dovuta alle volontà del giocatore.

Satriano-Brest, l’attaccante non vuole tornare in Francia

L’Inter aveva ormai raggiunto l’accordo col Brest, 6 milioni di euro più bonus, questa la cifra su cui le due squadre si sarebbero accordate. Tuttavia la volontà del giocatore è un’altra, Satriano non vuole tornare a Brest. Il giocatore aveva già espresso la sua diffidenza nella trattativa, ma si era creduto che le due squadre potessero riuscire a convincerlo. Niente di tutto ciò, almeno per ora, il giovane uruguaiano non ha intenzione di tornare in Francia. Le motivazioni sarebbero quelle del mancato “salto di qualità“. Ripetere un’esperienza già vissuta (per due volte) non stimolerebbe Satriano, probabilmente non dà al giovane la sensazione di star avanzando nella propria carriera. Tutto questo è stato ribadito ieri nell’incontro tra Martìn, i suoi agenti e la dirigenza interista.

La mancata “fumata bianca” fa saltare i piani dell’Inter

L’obiettivo dell’Inter in questi giorni era ovviamente quello di far cassa. Cedere i pezzi considerati “sacrificabili” e usare queste risorse per puntare ai nuovi arrivi. Se la trattativa che riguarda Satriano dovesse saltare l’Inter dovrebbe cercare di far cassa altrove. Nelle scorse settimane si era pensato che l’Inter dovesse usare questi fondi per cercare il colpo Gudmundsson, ma la trattativa non è mai iniziata, mentre adesso la Fiorentina potrebbe essere vicina a prendere l’Islandese. Adesso l’Inter userebbe le proprie disponibilità per tentare l’assalto al 19enne Gasiorowski, per lui saranno necessari almeno 15 milioni.