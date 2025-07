Juve, arriva il NO AL TRASFERIMENTO | Situazione paradossale: “Che vergogna”

Il giocatore bianconero ha detto no al suo trasferimento: la Juventus è molto delusa dalla sua decisione

La stagione della Juventus non è stata all’altezza delle previsioni della vigilia. Dopo il secondo ciclo triennale di Massimiliano Allegri, la società ha deciso di affidare la panchina bianconera a Thiago Motta. Ma il tecnico non è riuscito a lasciare la sua impronta alla squadra, non dando continuità di risultati e non legando con alcuni giocatori e ambiente.

Per questo, è arrivato l’esonero e, al suo posto, è arrivato il grande ex Igor Tudor. Il tecnico croato è riuscito a rimettere le cose al proprio posto ed ha portato la squadra alla qualificazione alla prossima Champions League. Un risultato sicuramente importante per evitare di dover tagliare oltremodo i costi di squadra.

Per i bianconeri, intanto, c’è l’impegno del Mondiale per Club che potrebbe portare ulteriori introiti utilissimi per quanto riguarda il mercato e il rafforzamento della rosa per la prossima stagione.

Intanto, un giocatore bianconero, ha deciso di dire di no al trasferimento. Il ragazzo ha preferito declinare la proposta e la società è rimasta delusa per il mancato incasso.

Juventus, società delusa: il giocatore ha declinato l’offerta

La Juventus deve fare i conti con la decisione improvvisa di un suo giocatore. Infatti, Weah, ha deciso di rifiutare il trasferimento al Nottingham Forest. Il giocatore, infatti, è convinto che se dovrà dire addio alla società bianconera potranno esserci opportunità migliori.

Un rifiuto che non ha fatto piacere alla società bianconera che aveva assaporato un incasso da 14 milioni di euro per lui e che adesso dovrà rivedere i piani sul suo conto. Vedremo se si presenteranno delle altre opportunità.

Juventus, tutti i nomi cercati sul mercato estivo

La Juventus, intanto, cerca profili che possano rinforzare la rosa bianconera. Il club, infatti, vuole ritornare da protagonista fin da subito. In difesa piacciono molto i due giovani italiani Leoni e Comuzzo.

In mezzo al campo si segue con interesse Davide Frattesi, mentre in avanti i profili che piacciono maggiormente sono quelli di Sancho, David e Gyokeres. Ma ancora può essere tutto in divenire e potranno esserci delle sorprese.