Me ne voglio andare via: non voglio restare ancora all’Inter | BOCCONE AMARO PER CHIVU: perde un titolare

Christian Chivu potrebbe perdere un titolare: il giocatore ha deciso di lasciare la squadra nerazzurra

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la programmazione per quanto riguarda il mercato estivo e la costruzione della rosa per la prossima stagione. La società nerazzurra deve porre rimedio ai grossolani errori commessi nella passata stagione da parte di Marotta e Ausilio che non hanno rinforzato la squadra a dovere, non permettendo di fare il salto di qualità.

Per farlo, però, la dirigenza interista dovrà sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per aver affidato la panchina della squadra ad un tecnico inesperto come Christian Chivu.

Intanto, un giocatore nerazzurro, ha deciso di lasciare Appiano Gentile in estate. Chivu non potrà contare su di lui nella prossima stagione e la società dovrà provvedere.

Inter, un titolare vuole andare via: possibile cessione

Per quanto riguarda l’Inter, un giocatore della rosa di Chivu avrebbe chiesto la cessione. Si tratta di Hakan Calhanoglu che, come riportato da vari media italiani, avrebbe già parlato con la società nerazzurra facendo affidamento su alcuni fattori.

Il centrocampista turco, infatti, avrebbe ricordato di essere andato via a zero dal Milan e di aver dato il massimo in queste quattro stagione e vorrebbe ritornare in patria al Galatasaray. I nerazzurri, dal canto loro, almeno per il momento, chiedono una cifra di circa 35 milioni di euro. Troppi per il club turco. Vedremo se, con il passare della settimane, le parti si verranno incontro.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra ha già fatto molto per quanto riguarda il mercato estivo, ma ancora tanto deve essere fatto. Infatti, la rosa di Chivu ha necessità di due difensori giovani e forti.

Poi, anche di un centrocampista muscolare e di una mezz’ala di qualità, dribbling e fantasia. Infine, in avanti, due giocatori che abbiano gol e caratteristiche differenti rispetto a quelle attuali.