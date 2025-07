ULTIM’ORA: si parte con dei punti di penalizzazione | ALTRA BATOSTA PER IL TOP CLUB

Per la società c’è un grande rischio penalizzazione: il club potrebbe già partire in fondo alla classifica

Il nostro calcio non naviga in acque tranquille. Tantissime squadre, soprattutto per quanto riguarda i campionati cadetti, per motivazioni differenti, non riescono a concludere il campionato o, addirittura, subiscono delle pesanti penalizzazioni. Tra Serie C e Serie D, in questa stagione, tanti si sono ritrovati in queste situazioni.

Dal Rimini alla Turris fino alla SPAL, ci sono dei casi che non quadrano e non si riesce ad arrivare ad una sostenibilità corretta. L’ultimo caso ha riguardato la Serie B e nello specifico la vicenda del Brescia e del suo presidente Massimo Cellino. Il club lombardo, a causa di una penalizzazione per motivi amministrativi, è stato retrocesso in Serie C.

Questo ha provocato un grande scombussolamento per quanto riguarda la classifica del campionato cadetto, con i ‘nuovi’ play out che hanno riguardato la Sampdoria e la Salernitana, con il club ligure che è riuscito a rimanere in B tra tantissime polemiche.

Intanto, arriva una nuova notizia che scuote tutto il nostro sistema. Il top club rischia una pesante penalizzazione. C’è la deadline per adempiere a tutti gli adempimenti dovuti.

Rischio pesante penalizzazione: il top club trema

Arriva la notizia che scuote il nostro calcio. Infatti, un club dalla grande tradizione come la Sampdoria rischia una penalizzazione di 15 punti in classifica. Il club blucerchiato deve circa 9 milioni di euro entro il 31 luglio e il presidente Manfredi ha affidato il compito al ds Andrea Mancini.

In questa cifra sono ricompresi alcuni stipendi, alcuni bonus previsti da contratto e alcuni incentivi all’esodo. I tifosi blucerchiato si augurano di non rivivere un altro incubo anche in questa stagione.

Sampdoria, decadenza di un grande club

Il momento storico della Sampdoria non è sicuramente dei migliori. Il club blucerchiato, infatti, dalla gestione dell’ex presidente Massimo Ferrero, sembra non riuscire più a vedere la luce in fondo al tunnel.

Nella passata stagione, la squadra, ha rischiato seriamente di terminare la stagione con la retrocessione in Serie C. Adesso, ripartirà un nuovo ciclo, ma farlo da meno quindici punti sarebbe davvero deleterio per ambiente e squadra.