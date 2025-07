IN ARRIVO 40 MILIONI: ciao Inter, mi hanno venduto a forza | CESSIONE NECESSARIA

Il giocatore nerazzurro potrebbe partire per circa 40 milioni di euro: la sua è una partenza necessaria

L’Inter, oramai da parecchie settimane, ha iniziato a programmare il mercato per costruire la squadra in vista della prossima stagione. La società nerazzurra deve porre rimedio a tutti quegli errori grossolani commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione. I due dirigenti non hanno rinforzato la squadra a dovere, non permettendo di fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, sarà necessario sottostare ai dettami di Oaktree. Infatti, la nuova proprietà statunitense ha deciso di abbassare l’età media della squadra nerazzurra, di abbassare il costo totale della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non facile per Marotta e Ausilio che dovranno necessariamente rimediare, visto che sono già nell’occhio del ciclone per aver affidato la panchina nerazzurra ad un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, per la società di viale della Liberazione, potrebbero arrivare presto circa 40 milioni di euro dalla cessione di un giocatore. Quei soldi, poi, verrebbero reinvestiti.

Inter, 40 milioni in arrivo? Un giocatore può dire addio

L’Inter, in questa sessione di mercato, ha già fatto alcune entrate. Infatti, sono ufficiali gli arrivi di Luis Henrique e Sucic, così come lo è il riscatto di Zalewsky e presto lo sarà anche l’acquisto di Bonny.

Ma ora servirà cedere, dal momento che bisognerà creare un tesoretto da reinvestire. Ed uno dei giocatori che potrebbe dire addio è Yann Bisseck. Il difensore tedesco ha fatto bene in maglia nerazzurra e potrebbe lasciare Appiano Gentile in direzione Premier League. La cifra richiesta si aggira attorno ai 30-40 milioni di euro.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, come detto, dovrà rimediare agli errori fatti la scorsa estate e deve avviare ad un’opera di ricambio generazionale. Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti.

In mezzo, un giocatore muscolare e una mezz’ala di qualità e dribbling. In avanti, due giocatori che abbiano caratteristiche differenti rispetto alle presenti oltre ad una buona dose di gol. Questi mesi saranno importanti in questo senso.