Bisseck, che rivelazione! Inzaghi ha in mentre 2 nuovi ruoli

Bisseck, in questo pre-campionato, sta dimostrando dei miglioramenti straordinari. Il difensore tedesco è arrivato la scorsa estate con un trasferimento un po’ a sorpresa visto che non era conosciuto al grande pubblico. Pian piano, il ragazzo, ha dimostrato di avere grandi qualità ed è riuscito a ritagliarsi spazio. Quest’anno vuole aumentare il minutaggio e, a tal proposito, Inzaghi ha anche in mente di farlo giocare in altri due ruoli.

Bisseck rivelazione del pre-campionato: il difensore tedesco sta stupendo tutti per due aspetti

Bisseck, quindi, sta mostrando tutte le sue qualità in queste prime amichevoli nerazzurre. Il difensore tedesco ha stupito lo staff tecnico per la professionalità, visto che è rientrato ad Appiano Gentile in forma smagliante e subito pronto a mettersi agli ordini di Simone Inzaghi. Ma, secondo Il Corriere dello Sport, sono due gli aspetti di campo che hanno stupito. Il primo, infatti, è la personalità ed il carisma mostrato in campo e che gli ha permesso di guidare la difesa nerazzurra in queste prime amichevoli estive. Il secondo punto è il lato tecnico. Infatti, il classe 2000, ha sempre mostrato molta sicurezza nell’impostazione e nella conduzione palla al piede, oltre ad ottime prospettive in marcatura. E Inzaghi sta pensando anche ad una modifica tattica per lui.

Inzaghi pensa a modifiche per il difensore tedesco: due nuovi ruoli in vista?

Inzaghi, vedendo il giocatore quotidianamente, sta anche pensando di cambiare qualcosa a livello tattico per lui. Infatti, il tecnico interista vorrebbe testare il ragazzo anche da centrale di difesa. Visto che Acerbi e de Vrij hanno un’età avanzata e fisicamente non danno più le garanzie fisiche che ci si aspettava, Bisseck potrebbe essere impiegato anche in quella zolla di campo. Ulteriormente, il classe 2000, potrebbe essere impiegato anche da braccetto di sinistra. In questo momento è una lacuna nella rosa nerazzurra e lui ci ha già giocato in pianta stabile quando era in Danimarca. Insomma, Bisseck può prendersi definitivamente l’Inter. Questa potrebbe essere la sua stagione.