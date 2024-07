Juventus, Marotta ci prova: “Il giocatore ha fatto sapere…”

Juventus molto attiva sul mercato in entrata e che ha sicuramente già fatto degli acquisti di sicuro valore. La società bianconera sta effettuando una vera e propria rivoluzione rispetto al passato, a cominciare dalla panchina dove Thiago Motta siederà al posto di Allegri. Ma nelle ultime ore c’è stata una novità che ha un po’ scosso la dirigenza bianconera per un proprio calciatore. Marotta, infatti, prova lo sgarbo dopo quanto accaduto con Cabal.

Juventus, antenne dritte su un proprio giocatore. Il giornalista: “C’è l’ombra di Marotta”

Juventus che è tornata a lavorare nel nuovo corso Thiago Motta, ma Juventus che deve anche cedere qualche esubero. Tra questi, c’è anche Federico Chiesa. L’esterno della Nazionale, non rientra nei piani dell’ex tecnico del Bologna ed è stato messo nella lista dei partenti. Giuntoli vorrebbe cederlo, anche perchè l’ex Viola ha un grande peso a bilancio. Ma, secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese, ieri il ragazzo avrebbe espresso la sua volontà in un incontro con il tecnico juventino Motta. Chiesa ha ammesso che sarebbe disposto anche a rimanere fino a scadenza di contratto e giocarsi le sue carte. Questo perchè, a detta dell’esterno, le offerte sono giunte da squadra che non fanno la Champions. Ma i bianconeri sospettano che ci sia l’ombra dell’Inter che fiuta l’affare a parametro zero.

Chiesa-Inter, interessa datato: questa potrebbe essere la volta buona?

Chiesa già da tempo interessa alla società nerazzurra. Fin da quanto il ragazzo vestiva la maglia della Fiorentina, i nerazzurri avrebbero voluto portarlo a Milano. Ma l’intervento della Juventus ha scombinato i piani. Adesso potrebbe riproporsi questa occasione. L’Inter ha ben chiaro che il giocatore verrebbe prelevato solo e soltanto nel caso in cui non rinnovasse con la società bianconera. Dunque, bisognerà capire bene come andranno le cose e se si presenteranno delle offerte da squadre importanti per lui. Ma l’Inter osserva la situazione.