Chiesa-Inter, ipotesi reale? Il giornalista: “Sarebbe…”

Chiesa è un profilo che, negli ultimi giorni, è stato accostato frequentemente all’Inter. L’esterno della Juventus è fuori dai piani tecnico-tattici di Thiago Motta per la prossima stagione ed è stato messo nella lista dei partenti. Ad oggi, però, la cessione non si è concretizzata. Alla dirigenza nerazzurra, il ragazzo, piace tantissimo, e un giornalista ci ha tenuto a dire la sua su questa ipotesi di mercato.

Chiesa-Inter, Bucchioni dice la sua: “Può tornare esplosivo in nerazzurro”

Chiesa è un giocatore che piace da sempre all’Inter già dai tempi della Fiorentina. La sua esplosività e la sua capacità di saltare l’uomo lo rendono un giocatore dalle caratteristiche uniche. Di lui, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, che ha voluto ipotizzare un approdo dell’azzurro alla corte di Simone Inzaghi.

Ecco le parole di Bucchioni: “Chiesa non può essere quello visto negli ultimi mesi. Quando un dirigente pensa a lui sa cosa può dare Chiesa, che deve essere recuperato fisicamente e mentalmente. Il rapporto con la Juventus non è buono, il calcio bianconero non l’ha valorizzato e si è sentito messo da parte. In un meccanismo come quello dell’Inter può tornare esplosivo, può esaltarsi nel 3-5-2 sulla fascia che sarebbe perfetto”.

L’esterno della Juventus all’Inter per Frattesi? Bucchioni esprime la sua opinione su questa operazione

In questi giorni si è parlato anche della possibilità di uno scambio con Frattesi. Ipotesi che non trova conferme, ma su cui si è tanto parlato, soprattutto perchè il centrocampista nerazzurro vorrebbe maggiore spazio nella prossima stagione. Di questa situazione, lo stesso Bucchioni, ha voluto dire la sua.

Ecco le sue parole: “Frattesi è un ottimo giocatore, lo hanno visto in maniera parziale perché ha giocato meno con Barella. Questo scambio con Chiesa è doloroso ma sull’immediato ti dà vantaggi. Non è così campato in aria. Io ci rifletterei