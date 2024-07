Ausilio e Marotta a caccia del difensore: giovane profilo a sorpresa

Ausilio e Marotta stanno lavorando molto duramente per rintracciare i profili adatti che mancano alla rosa nerazzurra. Come oramai è di dominio pubblico, oltre all’attaccante – ma qui andrebbe fatto un discorso a parte – i nerazzurri stanno cercando un braccetto sinistro per il reparto difensivo. Tanti i profili sondati, ma nelle ultime ore ne è spuntato uno che piace tanto alla dirigenza e accontenterebbe Oaktree sia per costi che per età.

Ausilio sonda più piste: occhio al difensore croato per il reparto arretrato nerazzurro

Ausilio è al lavoro da tempo. L’obiettivo è chiaro. Il difensore rappresenta un priorità per i nerazzurri. E tanti sono stati i profili di giocatori sondati in queste settimane. Si era parlato molto del brasiliano classe 2003, Renan. Ma i costi dell’operazione alti – circa 20 milioni di euro – hanno frenato tanto l’affare. Nelle ultime ore, La Gazzetta dello Sport, ha fatto un altro nome che stuzzica sia i dirigenti che la proprietà, per età e costi. Si tratta del centrale mancino classe 2003, di proprietà della Dinamo Zagabria, Mauro Perkovic. Il ragazzo ha tutte le caratteristiche ricerca dalla dirigenza interista e anche il costo sarebbe abbordabile, visto i 7 milioni di euro richiesti.

Perkovic non l’unico profilo giovane in lista: c’è un altro giocatore che piace tanto e spinge per il nerazzurro

Perkovic, però, non è il solo giovane che piace e non è l’unica pista sondata dall’Inter per la difesa. C’è un altro giovane che piace tantissimo in viale della Liberazione e si tratta di Zèzè del Nantes. Lui, classe 2005, sarebbe ben disposto ad un approdo ad Appiano Gentile e avrebbe chiesto di essere lasciato partire alla società francese. Però, non vuole arrivare al braccio di ferro. Il ragazzo sa che andare in una squadra grande come quella nerazzurra è un’occasione più unica che rara, ma in Francia gioca da titolare e non sta male in un ambiente che lo sta aiutando a crescere. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà una nuova offerta dei nerazzurri oppure se tutto si è già arenato.