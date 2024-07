Mercato, cambia il futuro di un giovane? La situazione

Mercato nerazzurro che continua. La dirigenza nerazzurra sta cercando di piazzare gli esuberi che sono ancora in rosa per ottenere un buon gruzzolo da poter reinvestire su eventuali entrate. Si sa come in viale della Liberazione si stanno cercando un braccetto sinistro di difesa e, magari, anche un attaccante. Intanto, un giovane nerazzurro che era dato in uscita potrebbe vedere cambiare il suo futuro, se non definitivamente, quantomeno momentaneamente.

Mercato, un giovane nerazzurro può cambiare il suo futuro: i motivi

Mercato dell’Inter in evoluzione e con valutazioni in corso per tanti elementi della rosa. Se ci sono alcuni giocatore che definitivamente sono fuori dal progetto e dovranno trovare una sistemazione, c’è un profilo che potrebbe cambiare le proprie prospettive in questo senso. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari, infatti, Issiaka Kamatè sta sorprendendo tutti per le sue prestazioni in questo pre-campionato. Il giocatore è stato schierato nel ruolo di quinto di destra di centrocampo e ha fatto vedere ottime cose. In viale della Liberazione stanno facendo le loro valutazioni. Sicuramente il classe 2004 rimarrà in nerazzurro fino all’arrivo di Denzel Dumfries.

Kamatè cercato in Italia, ma non solo: tutte le ipotesi per il giovane nerazzurro

Kamatè è stato uno dei principali interpreti della squadra Primavera della scorsa stagione. Christian Chivu gli ha cambiato ruolo portandolo da mezz’ala ad esterno. E il cambio ha dato i suoi frutti. Sul mercato, tante società si sono interessate a lui. In Italia, ad esempio, il Verona lo avrebbe voluto nell’ambio dell’affare per Cabal, poi sfumato per il passaggio alla Juventus. Ma anche in Spagna il ragazzo è cercato. Come detto, però, almeno per il momento, l’Inter ha rimandato qualunque discorso a dopo l’arrivo a Milano di Dumfries. Vedremo cosa accadrà e quale società potrà spuntarla. Inzaghi, intanto, è molto contento del suo rendimento e continua a schierarlo in campo.