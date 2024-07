Inzaghi, novità tattica in vista: ma gli serve un giocatore

Inzaghi è pronto a cominciare la prossima stagione sulla panchina nerazzurra dopo aver conquistato lo storico ventesimo scudetto e la conseguente seconda stella. Il tecnico nerazzurro non vuole fermarsi e vorrebbe ripetersi anche nella prossima stagione, visto che il bis consecutivo manca alla Milano interista da ben 14 anni. Per farlo, l’allenatore, sta anche cercando delle varianti tattiche che possano rendere lo spartito della squadra meno prevedibile alle avversarie.

Inzaghi pronto alla nuova stagione: il tecnico vara una novità tattica

Inzaghi, dunque, non vede l’ora di cominciare la prossima stagione. Il tecnico vuole misurarsi con le altre big di Serie A che si stanno rinforzando tantissimo per cercare di colmare il gap con i nerazzurri. E a tal proposito, Tuttosport, parla della possibilità che l’ex Lazio possa cambiare qualcosa anche a livello tattico. Per il quotidiano, infatti, Inzaghi sta provando anche il 3-4-1-2 come modulo. Una novità sicuramente più offensiva e che prevede la presenza di un trequartista alle spalle delle due punte tipiche. Ma per poter fare questo genere di modifica, l’allenatore interista ha richiesto la presenza di un giocatore capace di interpretare in una cerca maniera il ruolo di trequartista. Ci sono caratteristiche ben precise che il tecnico ha richiesto sul mercato.

L’Inter potrebbe adottare anche un modulo differente, come detto, per quanto riguarda la prossima stagione. Ma Inzaghi ha chiesto un giocatore con certe caratteristiche per farlo. Un giocatore bravo tecnicamente e a saltare l’uomo, che possa spezzare le linee di difesa avversarie e creare la superiorità. I nerazzurri si troveranno molto spesso ad affrontare difese chiuse, per questo servirà chi possa creare scompiglio. Il profilo preferito è sempre quello di Albert Gudmunsson del Genoa. Se non si potrà arrivare a lui, Inzaghi richiederà un elemento che abbia caratteristiche simili. Anche se servirà la non facilissima partenza di Marko Arnautovic per appagare questa richiesta.