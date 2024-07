Taremi entusiasma, l’opinionista: “Per l’Inter non è solo…”

Taremi è uno dei tre nuovi arrivi alla corte di Simone Inzaghi. L’attaccante iraniano, in questo pre-campionato, sta mostrando davvero grandissime cose. Per carità, si tratta solo di calcio estivo, utile solo a raggiungere la condizione fisica migliore per la stagione. Ma i cinque gol in tre amichevoli hanno esaltato veramente tutti. Di questo ha parlato anche un opinionista esperto del reparto offensivo come Ciccio Graziani.

Taremi esalta tutti. Graziani: “Per l’Inter non è solo una riserva di lusso”

Taremi sta mostrando tutto il suo repertorio. Dal gioco di squadra fino ai gol, l’iraniano si sta integrando al meglio nella squadra nerazzurra. E Inzaghi non può che esserne felice. Intanto, ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha detto la sua sull’ex Porto incensando quanto fatto vedere fino ad ora.

Ecco le parole di Graziani: “Credo che sia stata una scelta indovinata parte di tutte e due le società. Il Milan ha bisogno di Morata e ha bisogno di un altro attaccante, perché Jovic non è da Milan. Non ha le qualità tecniche e caratteriali per essere o un’alternativa a Morata o per giocare insieme a Morata”.

Poi, l’ex Campione del Mondo, ha continuato: “Taremi? L’Inter completa l’attacco con lui. Tanta roba, l’iraniano sa che all’inizio giocheranno Lautaro Martinez e Thuram. Questa non è una riserva di lusso, ma molto più. Perché l’Inter sarà impegnata in tanti fronti e avere delle alternative di quel livello è oro colato. Poi preso a zero euro, è un colpo straordinario di Piero Ausilio e Beppe Marotta”.

L’attaccante iraniano vuole tutto: Inzaghi lo candida ad una maglia da titolare contro il Genoa

L’ex Porto sta mostrando una capacità di legarsi alla squadra e uno stato fisico davvero ottimale. Per questo non va considerato solo un attaccante di riserva. Tanto che Simone Inzaghi, visto il rientro tardivo di Lautaro Martinez vincitore della Copa America, vuole proporlo da titolare nella prima partita di campionato contro il Genoa. Dovrebbe essere l’iraniano a guidare l’attacco nerazzurro contro l’insidiosa formazione ligure.