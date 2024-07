Correa via? Pedullà: “Sarebbe positivo anche solo…”

Correa è uno dei giocatori in uscita dalla rosa nerazzurra. Dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia in cui ha giocato nella passata stagione, l’attaccante argentino è ritornato a Milano e si è unito ai vecchi compagni di squadra per la preparazione atletica. Ma il suo futuro non sarà a Milano. Il Tucu, infatti, non rientra nè nei piani della società, nè in quelli dell’allenatore che pure tanto lo aveva voluto quando è approdato in maglia nerazzurra.

Correa andrà via dall’Inter. Pedullà: “Lui ancora in Italia? Vi dico tutto”

Correa, di fatto, è un giocatore su cui l’Inter non punta più. Le prestazioni non all’altezza sia a Milano che in Francia hanno convinto la società a non proseguire il rapporto con lui. Nelle ultime ore si è tanto parlato di una sua prossima destinazione. Si è parlato tanto di Lazio, squadra da cui è stato acquistato dall’Inter, ma anche della possibilità di una risoluzione contrattuale in modo da risparmiare parte dell’ingaggio. Di questo, attraverso il suo canale Youtube, ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà.

Ecco le parole di Pedullà: “Una sua cessione in Italia è molto difficile, non credo a un ritorno del figliol prodigo (alla Lazio, ndr). All’estero ha detto no a diverse società, può diventare un grande problema. Liberarsi anche solo dell’ingaggio dell’ultimo anno sarebbe una cosa positiva”.

Non solo Lazio, per il Tucu si è parlato anche di altre piste estere

L’attaccante argentino è in una fase decisiva perchè a breve dovrà decidere il proprio futuro. Come detto, per lui si è parlato di Lazio, ma ci sono stati richiami anche da altre squadre europee e dal Sudamerica. L’Aek Atene lo aveva approcciato, ma il costo da 8 milioni di cartellino che serve all’Inter per non fare minusvalenza ha fatto sì che venisse mollata la presa. Così come il River Plate avrebbe voluto riportare il ragazzo in patria, ma senza successo. Quindi, la soluzione più probabile sembra quella della risoluzione. E nei prossimi giorni se ne saprà di più.