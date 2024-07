Carboni al Marsiglia sblocca il mercato? I due nomi su cui si andrà

Carboni è vicinissimo a vestire la maglia del Marsiglia. Il trequartista argentino, dopo una buona stagione giocata l’anno scorso con la maglia del Monza, andrà a giocare in Francia alla corte di Roberto De Zerbi. Il classe 2005, dunque, nonostante si fosse paventato di una sua permanenza all’Inter come quinta punta, andrà a giocare per dimostrare tutto il suo talento e tutto il suo valore. Dalla sua cessione, potrebbe sbloccarsi anche qualche operazione in entrata.

Carboni al Marsiglia: i nerazzurri potranno ora concentrarsi sul braccetto sinistro

Carboni passerà al Marsiglia per 4 milioni di euro di prestito più un diritto di riscatto di 36 milioni. I nerazzurri, inoltre, non perderanno il controllo sul ragazzo e avranno anche un controriscatto da circa 45 milioni di euro. La sua partenza, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe attivare alcune operazioni in entrata. In primis, quella riguardante il braccetto di sinistra. In questo senso, c’è un giocatore che piace moltissimo alla dirigenza nerazzurra. Si tratta del classe 2005, Zèzè, giocatore di proprietà del Nantes. Per lui sarebbe già stata rifiutata un’offerta dai francesi. Ma l’Inter potrebbe anche inserire una pedina di scambio che piace molto come Filip Stankovic.

Non solo Zèzè: occhi anche sull’attacco. I nerazzurri hanno un obiettivo primario

Se Zèzè è l’obiettivo per la difesa, secondo quelli che sono i dettami di Oaktree (giocatori giovani e futuribili), in attacco c’è sempre e solo un obiettivo. Si tratta di Albert Gudmunsson del Genoa. L’attaccante islandese è il preferito di Inzaghi che lo ha espressamente richiesto ai suoi dirigenti. Ma servono tanti soldi e, soprattutto, serve fare spazio in avanti. Si cercherà di cedere Correa, altrimenti non è esclusa la risoluzione contrattuale. Mentre più difficile è cedere Marko Arnautovic che non ha intenzione di lasciare Milano e lo ha fatto intendere sia pubblicamente che privatamente.