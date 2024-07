Satriano-Inter, la cessione è vicina: ecco dove andrà

Satriano è uno dei giocatori in uscita dalla squadra nerazzurra. L’attaccante uruguayano, infatti, non rientra nei piani nè della società e nè di Simone Inzaghi. Il giocatore, dopo un ritiro da superstar al primo anno in panchina del tecnico piacentino, è stato mandato in prestito in varie società con fortune alterne. Adesso, sembra davvero che possa partire a titolo definitivo e c’è una società pronta ad acquistarlo e ad avanzare una proposta.

Satriano andrà via dall’Inter: già pronta la prossima destinazione dell’attaccante

Satriano sarà ceduto dai nerazzurri che, successivamente, utilizzeranno i soldi ricavati per ottenere il tesoretto per provare a completare la rosa con un difensore ed un attaccante. A proposito dell’ex Empoli, il suo addio è vicino e c’è una squadra vicinissima ad acquistarlo. Si tratta del Brest, stessa società che, nella passata stagione, lo ha avuto in prestito raggiungendo una incredibile qualificazione alla prossima Champions League. L’Inter ha richiesto 10 milioni di euro per separarsi dal proprio attaccante, ma l’impressione è che con un’offerta da circa 6 o 7 milioni di euro l’affare andrà definitivamente in porto. Le due società sono vicine all’accordo, ma manca ancora un dettaglio per la fumata bianca.

Inter, il Brest vuole portare in porto l’operazione: cosa manca per l’accordo definitivo

Il Brest, come detto, vuole riavere con sè l’attaccante uruguayano e questa volta a titolo definitivo. Ma se le società sono vicine ad un accordo, manca ancora un dettaglio per risolvere l’affare. Infatti, i francesi vogliono convincere il ragazzo ad accettare la proposta fatta. La strada sembra essere tracciata e il futuro di Satriano dovrebbe essere nuovamente in Francia. I nerazzurri puntano molto anche sui fondi della sua cessione per raccogliere una cifra adeguata e completare il mercato in entrata. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, ma la strada tra l’attaccante ed il club transalpino sembra essere già segnata.